Judiciales Nadine Heredia continuará siendo investigada por el presunto delito de colusión agravada

Nadine Heredia también es investigada por el presunto delito de asociación ilícita para delinquir. | Fuente: Foto: Andina / Video: RPP

Nadine Heredia, esposa del expresidente Ollanta Humala, continuará siendo investigada por el presunto delito de colusión agravada en el caso Gasoducto Sur Peruano vinculado a Odebrecht.

Así lo resolvió la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional, al confirmar la resolución del juez Leodán Cristóbal Ayala en la que declaró infundada una excepción de improcedencia de acción presentada por la defensa legal de la ex primera dama, con la que buscaba que se archive dicho delito que le atribuye la Fiscalía dentro de este caso.

La defensa legal de Nadine Heredia apeló la decisión del juez Jhon Pillaca, al sostener que no podría ser autora del delito de colusión por no reunir la condición de funcionaria al momento en que se produjeron estos hechos.

No obstante, la sala superior desestimó dicha apelación, al determinar que en este caso no resulta procedente la excepción de improcedencia de acción planteada, debido a que no es la vía correspondiente para determinar autoría y participación concreta en el hecho objeto de investigación, por lo que la resolución impugnada debe ser confirmada en todos sus extremos.

Investigada

Nadine Heredia es investigada, además, en la Fiscalía por el presunto delito de asociación ilícita para delinquir a raíz del caso Gasoducto Sur Peruano, vinculado a Odebrecht.

La ex primera dama también afronta un juicio oral por los presuntos aportes ilegales a las campañas presidenciales de su esposo Ollanta Humala en los años 2006 y 2011, por el cual el fiscal Germán Juárez Atoche pidió que se le imponga 26 años y medio de prisión, al acusarla por el presunto delito de lavado de activos en agravio del estado.