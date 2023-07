Silvana Carrión sobre demoras en caso Lava Jato: "Hemos pedido al Poder Judicial considerar tener jueces exclusivos"

Silvana Carrión, procuradora ad hoc para el caso Lava Jato, reconoció las demoras en el proceso fiscal y sostuvo por ello que le han solicitado al Poder Judicial la posibilidad de colocar jueces exclusivos para ver estas diligencias. La funcionaria sostuvo que se trata de indagaciones por crimen organizado y por lo tanto se le asignan los plazos más largos del código procesal penal que son de 36 meses, con la posibilidad de extenderlo por la misma cantidad de tiempo.

"En un primer momento se consideró a jueces que solamente verían los temas Lava Jato donde hubo un avance más o menos importante, pero luego ya no. Eso cambió hace dos años y medio. Nosotros hemos hecho un pedido al Poder Judicial para que puedan considerar tener jueces exclusivos para avanzar porque de lo contrario las audiencias no son programadas de manera pronta, la carga de los jueces que deben ver otros juicios y no avanzamos", sostuvo en el programa Las Cosas Como Son de RPP.

Silvana Carrión dijo que otro problema son los recursos humanos, esto debido a que la cantidad de fiscales asignados para los casos Lava Jato son insuficientes, pero al menos están dedicados exclusivamente. Además, señaló que algunas pruebas en los casos deben ser traídas del extranjero y para eso se necesita colaboración internacional. Añadió que el tema de la pandemia retrasó por más tiempo los procesos.

"El caso Lava Jato comenzó a finales del 2016 y enero del 2017. Hemos tenido dos años de pandemia, lo cual también ha retrasado los procesos y eso hay que decirlo porque es un dato objetivo, pero a pesar de eso estamos dentro del plazo legal de unos cuatro o cinco años de investigación antes de ir a juicio", añadió.

Sentencias por Odebrecht

Silvana Carrión afirmó que hasta el momento se han logrado dos sentencias por el caso Odebrecht, las cuales se dan durante la gestión de la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, y la etapa de César Álvarez como gobernador regional de Áncash.

"Lo que no se ha mencionado de manera amplia es que del caso Odebrecht tenemos dos sentencias: una por el caso Línea Amarilla con un funcionario de la MML en la gestión de Susana Villarán que está condenado y preso por negociación incompatible vinculado con la empresa OAS. Otro es el señor César Álvarez por la carretera Chacas-San Luis construida por Odebrecht y está sentenciado ocho años", aseveró.

La procuradora añadió que los próximos juicios que iniciarán son por el caso Metro de Lima e Interoceánica, esta última involucra al expresidente Alejandro Toledo.