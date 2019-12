Jefferson Moreno, abogado de Nadine Heredia. | Fuente: RPP Noticias

Jefferson Moreno, abogado de Nadine Heredia, señaló que el reciente testimonio de Jorge Barata, exjefe de Odebrecht en Perú, no puede ser tomado en cuenta durante la audiencia en la que se evaluará el pedido de impedimento de salida del país contra la ex primera dama.

"Justamente me preocupa eso porque el requerimiento es exactamente el mismo, y esto que acaba de decir el señor Barata no está en el requerimiento, al extremo de que no hemos sido notificados de ninguna ampliación", señaló el abogado en entrevista con RPP Noticias.

Moreno recordó que anteriormente, cuando se evaluó este mismo pedido, la ex primera dama manifestó su intención de permanecer en el país durante las investigaciones; sin embargo, señaló que "sería convalidar lo arbitrario del requerimiento".

En otro momento, el abogado mencionó que en las anteriores oportunidades que Heredia viajó fue porque no tenía impedimento para hacerlo y que la restricción que le impuso posteriormente el juez Richard Concepción fue revocada por una sala superior. "Si quisiera podría salir (del país) sin ningún problema, pero aquí está".