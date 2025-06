Novonor solicitó a la justicia brasilera que Perú devuelva medios probatorios en caso Lava Jato, dice abogado de Nadine Heredia

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El abogado de Nadine Heredia, David León, reveló que Novonor, anteriormente conocida como Odebrecht, le ha solicitado a la justicia de Brasil que el Perú devuelva los “medios probatorios” que han sido utilizados en el caso Lava Jato.

“La empresa Novonor (Odebrecht) está solicitando a la justicia brasileña que requiera al Perú le devuelvan los medios probatorios [o] los documentos que haya podido usar, porque ha habido un incumplimiento, según ellos, del compromiso de lenidad que han tenido en Perú con la empresa”, expresó en Ampliación de Noticias.

En esa misma línea, el abogado defensor de la ex primera dama señaló que Novonor se refiere en específico a las pruebas y las declaraciones de funcionarios usadas por el Ministerio Público relacionadas con el sistema My Web Day B y Drousys.

De acuerdo con el letrado, las pruebas de ambos sistemas “no son peruanas”, sino que tendrían su origen en Brasil. Por tanto, no pueden ser utilizadas en los procesos que se le siguen a su representada y su esposo, el expresidente Ollanta Humala, ya que, en el país extranjero, estas han sido declaradas “inválidas”.

“El problema con el doctor [Rafael] Vela es que él asume de que en Perú se abrió el My Web Day y que un perito peruano trabajó eso y no es así. […] Nunca ha habido pruebas suizas en el expediente, en la acusación siempre se dice el sistema My Web Day de Brasil. ¿Qué ha pasado en el tiempo?, pues que la justicia brasileña ha mencionado que todo lo que tenga que ver con My Web Day es nulo porque fue afectándose la cadena de custodia. No se respetó el debido procedimiento y por lo tanto son inválidas”, aseveró.

Situación del habeas corpus presentado por Ollanta Humala

David León también se refirió a la sentencia de 15 años de prisión contra Ollanta Humala. En ese sentido, consideró que hubo un “abuso en el proceso” debido a que las “órdenes de detención” se hicieron efectivas sin “tener la sentencia escrita”, por lo que la defensa del mandatario ha presentado un habeas corpus.

“En el caso del señor Ilan Heredia, la Corte de Lima mencionó que -efectivamente- eso fue ilegal. No se puede ordenar las detenciones sin tener las sentencias escritas”, señaló.

El letrado indicó que el habeas corpus del mandatario fue declarado improcedente en primera instancia, por lo que han apelado y se encuentran a la espera de que la Corte de Lima se pronuncie en segunda instancia.

“Esperamos siga la misma línea que sus colegas cuando resolvieron el caso del señor Ilan Heredia. [Esperamos que] mantengan la coherencia de la otra Corte, de la otra sala que vio el caso del señor Ilan Heredia, que esas detenciones fueron ilegales e inconstitucionales”, acotó.

Por último, descartó que con una decisión a favor el exmandatario vaya a recobrar su libertad, pues resaltó que -para ello- se debe esperar “la sentencia de fondo” en segunda instancia.