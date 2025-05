Pedraza: "El Partido Nacionalista y el expresidente Humala nunca han negado los vínculos con Lula da Silva y Hugo Chávez"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Wilfredo Pedraza, abogado del expresidente Ollanta Humala, en diálogo con RPP, comentó detalles del proceso penal contra su patrocinado, condenado a 15 años de prisión tras ser hallado responsable del delito de lavado de activos agravado por el caso de los aportes de dinero ilícito a las campañas presidenciales del Partido Nacionalista en el 2006 y 2011.

Como se sabe, según determinó el Poder Judicial en primera instancia, la candidatura presidencial de Humala Tasso en ambos comicios recibió aportes ilícitos procedentes del régimen de Hugo Chávez en Venezuela y de la empresa Odebrecht, a petición del presidente de Brasil Inácio Lula da Silva.

Al respecto, Pedraza señaló que la otrora organización política de su defendido nunca negó sus vínculos con Chávez ni con el Partido de los Trabajadores del actual mandatario brasileño; sin embargo, negó que estos hayan ido más allá de lo ideológico.

"El Partido Nacionalista y el expresidente Humala nunca han negado los vínculos con el presidente Lula da Silva, ni antes con Hugo Chávez. Evidentemente, como un partido nacionalista desde su fundación el 2005, se vinculó con los partidos de izquierda en la región. Se vinculó con Chávez, se vinculó con los grupos políticos de Bolivia, de la región en general. Y lo mismo pasó en el año 2011", indicó.

"Evidentemente, el vínculo político que es absolutamente natural con el Partido de los Trabajadores existió, pero vínculo ideológico. Asociar ese vínculo político al tema económico hay un gran paso, pero si así hubiese sido, este es un proceso penal y no se tiene que juzgar sobre la base de las percepciones políticas ni mediáticas, sino sobre la base de la prueba y el tema de la prueba es esencial", apuntó.

En esa línea, señaló que "los jueces pueden tener la convicción que quieran, pero solo pueden condenar cuando tengan la evidencia para ello". "La verdad es que no lo tienen, ni por el 2006 ni por el 2011", resaltó.

"Si la detención tiene origen ilegal, no se puede convalidar"

Por otro lado, Pedraza indicó que se encuentra a la espera de la resolución del habeas corpus que presentó a favor de su patrocinado, luego de que el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional ordenara su detención tras condenarlo a 15 años de prisión por el delito de lavado de activos agravado.

A través de este procedimiento, el letrado indicó que busca la libertad del exlíder del Partido Nacionalista, ya que, según dijo, su detención "tiene un origen ilegal".

"En el habeas corpus que nosotros hemos formulado en favor del expresidente Humala, sí solicitamos la libertad, porque si la detención tiene un origen ilegal, no se puede convalidar esa detención. Sin embargo, tenemos una segunda oportunidad, si se quiere. Nuestra apelación, que ya fue formulada, también fue aceptada por la sala que condenó al señor Humala, y ya está en segunda instancia", indicó.

"En cuanto la segunda instancia se aboque el conocimiento de nuestro expediente, la ley procesal nos habilita a solicitar la revisión de esa ejecución provisional de la condena. Ya no por los primeros días, sino por lo que reste del juicio de segunda instancia", agregó.

Como se sabe, el último viernes, se conoció que la Segunda Sala Constitucional de la Corte Superior de Lima determinó que la detención del expresidente Ollanta Humala y otros implicados en el caso de lavado de activos fue inconstitucional. La decisión forma parte del proceso de habeas corpus que interpuso Ilan Heredia Alarcón, hermano de la exprimera dama, Nadine Heredia, quien también fue condenado en este proceso.

Al respecto, Pedraza aseguró que lo resuelto por esa sala "servirá" para argumentar la no necesidad de la ejecución de condena contra el expresidente.

"Lo resuelto en el habeas corpus del señor Ilan Heredia nos servirá, sin la menor duda, para argumentar también la no necesidad de la ejecución provisional de una condena contra personas que alegan inocencia, en una situación en la que esa sentencia se puede revocar y que, consecuentemente, sin además existir peligro procesal, por lo lógico, lo democrático, tendría que ser que la ejecución de una condena solo se realice cuando en segunda instancia se ha confirmado una condena, no antes", refirió.

"Yo tengo la esperanza de que la justicia peruana resuelva como corresponde. No es lógico que en nuestro país una persona esté detenida 19 días por mandato judicial y no pueda apelar, no pueda plantear ninguna reconsideración, ningún recurso. Eso es francamente arbitrario y no tiene que pasar ni al señor Humala ni a ningún ciudadano de nuestro país", aseveró.