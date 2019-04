El también exasesor presidencial de Alan García se pronunció en contra de la publicación que hizo IDL-Reporteros y dijo que denunciará a quienes lo señalen de corrupto. | Fuente: Andina

Luis Nava, exsecretario de la presidencia durante el segundo Gobierno de Alan García, fue llevado este lunes a una clínica local luego de sufrir un dolor cardiaco. Él se encuentra investigado por el Ministerio Público por presuntamente haber recibido dinero ilícito de la constructora Odebrecht.



“En la mañana se encontraba camino a la audiencia y empezó a sufrir un fuerte dolor en el pecho. Y fue trasladado por sus familiares a una clínica local”, confirmó a RPP Noticias su abogada Cynthia Yanelly. "Estaba camino a la audiciencia y no pudo llegar. Yo le comenté esto al asistente del juez".



La defensa del exsecretario presidencial de Alan García negó que esto sea una maniobra dilatoria. "La audiciencia no se instaló. La audicienia podía llevarse a cabo con él o sin él. "Mi defendido se iba a allanar al pedido de impedimento de salida del país. Él no tenía ningun problema en quedarse en el país", comentó Cynthia Yanelly.

Acusa atropellos



Este lunes por la mañana, Luis Nava, dijo a RPP Noticias que le preocupa una probable detención a petición d ela Fiscalía. "Esas detenciones preventivas se prestan a abusos, se prestan a atropellos. Si me detienen, me detienen pues, aquí estoy", dijo.

Además, dijo que su hijo viajó a Estados Unidos para realizarse un tratamiento oftalmológico y no tenía conocimiento de la solicitud que hizo el fiscal. Según afirmó a RPP, este último regresaría a Perú. “Jose Antonio había viajado el miércoles 10 en la noche, no tenía conocimiento del impedimento de salida sino no se hubiese ido. Tiene su pasaje de vuelta”, señaló.

Así fueron las presuntas transacciones

Luis Nava Guibert es acusado de haber recibido más de 4 millones de dólares provenientes de la Sección de Operaciones Estructuradas de la constructora Odebrecht (Caja 2), según informó el portal periodístico IDL-Reporteros este domingo.

De acuerdo con la investigación, Nava Guibert tuvo como testaferro a Miguel Atala, exvicepresidente de Petroperú y actualmente investigado por recibir dinero de la empresa brasileña Odebrecht, a través de una operación realizada por la Banca de Andorra antecedida de una compleja trama de transacciones financieras en varios países.

Según IDL-R, en octubre de 2007 y con ayuda de Odebrecht Atala abrió una cuenta en la Banca Privada de Andorra por medio de la empresa Ammarin Investment Inc.. La cuenta sirvió para recibir más de un millón 300 mil dólares depositados en ella entre noviembre de 2007 y febrero de 2008.