Rosa Bartra, presidenta de la comisión que investigó el caso Lava Jato. | Fuente: RPP Noticias

La congresista Rosa Bartra, presidenta de la comisión que investigó el caso Lava Jato, criticó que en el marco de colaboración eficaz con Odebrecht y de la fijación del monto de reparación civil, la empresa brasilera manifestara tener activos por 900 millones de dólares pese a que su central hidroeléctrica Chaglla, en la región Huánuco, tiene activos por 1400 millones.

"Si solamente con un activo están evidentemente dando información falsa en este acuerdo, me pregunto si el procurador no tiene a la mano la información que le permita ver que Odebrecht está mintiendo con respecto a esta cifra. Entonces me preocupa que hayan usado cifras inexactas para hacer un cálculo de reparación civil", señaló.

En entrevista con RPP Noticias, la legisladora precisó que su crítica al acuerdo no se centra en el monto de reparación civil. Según dijo, lo que cuestiona es si el procurador Jorge Ramírez corroboró la información brindada por Odebrecht antes de fijar este monto.

"¿Por qué hacen un cálculo de reparación civil antes de corroborar toda la información? Se trata de una empresa corrupta a la cual se le está dando todos los beneficios a cambio de -aparentemente de acuerdo a este convenio- nada", dijo tras calificar de "irrisoria y sin intereses" a la reparación civil.

Sobornos reconocidos en cuatro proyectos

En otro momento, la congresista de Fuerza Popular criticó que en el marco de este acuerdo de colaboración eficaz la empresa Odebrecht solo haya reconocido responsabilidad en cuatro proyectos, pese a que la comisión que presidió "ha encontrado evidencia suficiente" de la posible comisión de delito en 11 megaproyectos de los más de 40 que ha ejecutado la constructora brasilera en el Perú.

Bartra recordó que la Comisión Lava Jato entregó información de más de 500 personas, entre naturales y jurídicas, y su relación con obras en la que presuntamente se cometió actos de corrupción. "No hemos emitido ninguna recomendación que no tenga sustento comprobado, todas las conclusiones tienen un correlato de hechos comprobados", dijo.

Entre estos 11 megaproyectos citados por la comisión se encuentran Rutas de Lima, Gasoducto Sur Peruano y la Carretera Interoceánica. Según Bartra, se encontró "evidencia suficiente" para solicitarle al Ministerio Público que abra una investigación.

"No compreso qué más necesita el Ministerio Público para poder acoger las recomendaciones que le piden que investiguen. Nosotros hemos encontrado que se hicieron modificaciones al marco legal, que existieron relaciones entre altos funcionarios que tomaban decisiones previas a estas modificaciones que hacían que fuese a la medida para adjudicar grandes proyectos a Odebrecht", relató.