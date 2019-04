Susana Villarán, exalcaldesa de Lima, investigada por el caso Odebrecht. | Fuente: Foto: Andina

El abogado de Susana Villarán, Iván Paredes Yataco, descartó la posibilidad de que se dicte una detención preliminar contra la exalcaldesa de Lima en los próximos días en el marco de la investigación que se le sigue por el caso Odebrecht, versión que se difundió en algunos medios de comunicación y a la que calificó como "un rumor".

"La detención preliminar judicial a Susana no le puede corresponder porque ella tiene una medida de comparecencia restringida. Para que a ella le den prisión preventiva o el fiscal lo solicite y el juez lo ordene, ella tiene que incumplir las restricciones que ya le impusieron", dijo en diálogo con RPP Noticias.

El abogado insistió en que a Susana Villarán le correspondería una detención preliminar o una prisión preventiva "solamente si incumple" las reglas previstas en la comparecencia restringida. Incluso, señaló que si en los próximos días, durante el interrogatorio a Jorge Barata, se confirmaran más elementos, "no se da el peligro procesal".

"Susana Villarán ha tenido siempre arraigo laboral y arraigo domiciliario. Nosotros hemos sido muy escrupulosos en todo el tema de su domicilio. Para que haya una prisión preventiva en el caso Susana, ella tendría que incumplir (…) Yo lo descarto, salvo que me demuestren que ella ha incumplido una de las restricciones", agregó.



En otro momento, el defensor legal denunció que, luego de que en los últimos días se dictaran prisiones preventivas y detenciones preliminares contra expresidentes, se inició un "ataque" contra la exalcaldesa para presionar a los fiscales a fin de que dicten una medida similar.

Paredes Yataco reconoció que la detención preliminar y la prisión preventiva "no es ilícita". Sin embargo, destacó que en el caso de Susana Villarán cuenta actualmente con un impedimento de salida del país y una comparecencia restringida, a diferencia de expresidentes a quienes se les dictó medidas más gravosas.

"En la resolución (de comparecencia restringida) se señaló que a ella no le corresponde una prisión preventiva, con la cual no puede salir del país, no puede variar de domicilio y tiene que ir a firmar cada 30 días", señaló para luego precisar que la exalcaldesa cambió de dirección con autorización del juez y conocimiento del fiscal que la investiga.