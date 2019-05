Fiscalía pide 26 años para Nadine Heredia y 20 para Humala. | Fuente: Foto: Andina / Video: RPP Noticias

Raúl Pariona, abogado del Partido Nacionalista, calificó de ilegal que dentro de la acusación del fiscal Germán Juárez Atoche contra el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia se solicite además la disolución del Partido Nacionalista por considerar que fue creado y utilizado para el lavado de activos.

En diálogo con RPP Noticias recordó que la imputación que hace el fiscal al Partido Nacionalista es por lavado de activos por los aportes de campaña. Sin embargo, señaló que esto no constituye un delito en la legislación peruana. "Nuestra línea de defensa va a ser indicar que en la ley peruana no se sanciona los aportes de campaña como delito", adelantó.

"Siempre que un partido incurre en prácticas que rompen con la ley que regula su funcionamiento, es la ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones quienes tienen que emitir las sanciones. Un juez penal no puede decidir si un partido político existe o no, esto es competencia de la justicia electoral y no de un juez penal", dijo.

El abogado también recordó que la imputación que hace el fiscal al Partido Nacionalista es por lavado de activos por los aportes de campaña. Sin embargo, señaló que esto no constituye un delito en la legislación peruana. "Nuestra línea de defensa va a ser indicar que en la ley peruana no se sanciona los aportes de campaña como delito", adelantó.

En ese sentido, señaló que van a objetar este pedido y, en caso se insista con esta solicitud o sea aceptada por el juez, acudirán "hasta todas las instancias que correspondan para hacer valer nuestros derechos como partido".

Finalmente, negó que el presunto dinero ilícito que ingresó al Partido Nacionalista sirviera para comprar bienes y otros gastos de los dirigentes del partido, tal como lo señala en su acusación el fiscal Germán Juárez.

"El Partido Nacionalista fue creado para participar políticamente y representa la voluntad popular de muchos ciudadanos. Ha participado en elecciones y ha llegado a gobernar al país y tiene funcionamiento actualmente, entonces no es una banda criminal donde se juntan personas para cometer delitos", opinó.