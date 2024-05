Abogado de Patricia Benavides: "La están destituyendo solo por dichos y presunciones"

Juan Peña, defensa legal de Patricia Benavides, rechazó este miércoles que la JNJ aprobara la destitución de su clienta como fiscal suprema. En ese sentido, expresó que los magistrados solo se basan en presunciones para retirarla de su cargo.

"Esperamos que la justicia en su momento salga a la luz y que resuelvan todo de acuerdo a ley porque hoy en día nos están imputando o la están destituyendo solo por dichos y con presunciones ya que la carpeta fiscal que tiene mayores elementos de convicción ni siquiera ha pasado una denuncia constitucional", afirmó al programa 'Las Cosas Como Son' de RPP.

Peña informó que presentarán una reconsideración para luego ir a la vía constitucional, pero indicó que ya han presentado dicho recurso cuando se le suspendió a Patricia Benavides, pero lleva cinco meses sin ser vista.

"A la fecha, por lo menos evidencia o corroboración de un hecho delictivo o una falta administrativa no existe... un informe que ni siquiera ha pasado por una pericia, entonces no pueden discutir o corroborar que esto sea un documento falso. La verdad creo que no se están tomando decisiones de acuerdo con ley, me sorprende mucho y me causa lástima por el país", expresó.

Patricia Benavides es destituida

El Pleno de la Junta Nacional de Justicia destituyó a Patricia Benavides como fiscal suprema, y por consecuencia del cargo de fiscal de la Nación, del cual había sido suspendida el 6 de diciembre de 2023, por haber interferido en la investigación contra su hermana Enma Benavides. Esta medida es inmediata.

La magistrada titular de la Junta Nacional de Justicia, María Zavala, sustentó durante la tarde el informe final de este proceso disciplinario y propuso que se le destituya por haber incurrido en faltas muy graves durante su gestión como titular del Ministerio Público.

Además, Zavala acreditó que interfirió en la investigación que se seguía contra su hermana Enma Benavides, al retirar a Bersabeth Revilla, quien estaba a cargo de las pesquisas.

También es señalada por haber favorecido a Miguel Ángel Vegas Vaccaro, al nombrarlo en la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, debido a que cuando Benavides era jefa del Área Especializada en Denuncias contra Magistrados, impidió que el fiscal sea procesado por presunta corrupción.