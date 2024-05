Poder Judicial postergó audiencia en la que evaluaría pedido de suspensión de Patricia Benavides por 36 meses

El Poder Judicial dispuso postergar la audiencia en que iba a evaluar el pedido de la Fiscalía para suspender por 36 meses a Patricia Benavides, investigada por presuntamente liderar una organización criminal al interior del Ministerio Público, cuando ejercía como titular de dicha entidad.

La solicitud iba a ser evaluada este miércoles, a las 9:30am., por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria; sin embargo, según informó el Poder Judicial a través de la red social X (ex Twitter), se dispuso la postergación debido a la decisión del juez Juan Carlos Checkley Soria de inhibirse de este caso. No obstante, aún no se ha anunciado la fecha en la que se reprogramará la audiencia.

Vale resaltar que, el pasado 10 de mayo, la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, cuyo despacho está a cargo de la fiscal suprema Delia Espinoza, dispuso incluir a Checkley Soria, en calidad de investigado, como presunto autor del delito de cohecho pasivo específico, y a Enma Benavides como presunta instigadora del delito de cohecho activo específico en agravio del Estado.

En ese sentido, la Fiscalía formuló recusación contra el referido juez supremo "con la finalidad de que se aparte" del caso, y pidió que se designe "a otro magistrado en irrestricto respeto de la garantía de imparcialidad de un debido proceso".

#LoÚltimo | El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria postergó la audiencia de pedido de suspensión temporal del cargo de Fiscal Suprema a Patricia Benavides. Tras la decisión del Juez Juan Carlos Checkley de inhibirse de este caso. pic.twitter.com/fvBtd8wDce — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) May 22, 2024

Juan Carlos Checkley se inhibió de casos en los que Patricia y Enma Benavides estén investigadas

El juez supremo Juan Carlos Checkley decidió ayer, martes, inhibirse de los casos en los que la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, y su hermana la jueza Enma Benavides, aparezcan como investigadas, luego de que fuera incluido en la investigación del caso ‘La fiscal y su cúpula de poder’.

Así lo decidió el magistrado al considerar que no resultaría lógico que como magistrado participe en investigaciones en las que ha sido comprendido. Ello pese a que su inclusión en dicha investigación preliminar se dio por la declaración de Jaime Villanueva, la cual, según indicó, son solo dichos.

“Me inhibo de intervenir en los casos en los que se encuentren como investigadas las señoras Liz Patricia Benavides Vargas y Enma Rosaura Benavides Vargas”, señaló el magistrado en el documento al que accedió RPP.

“(...) no resultaría lógico que como juez participe en investigaciones donde he sido comprendido, aun cuando dicha decisión en cuanto al suscrito se sustente en la declaración del testigo Villanueva Barreto, que manifiesta conocer por dichos y no por haber presenciado algún acto ilícito”, agregó.

No obstante, el juez supremo rechazó la recusación que formuló la fiscal suprema Delia Espinoza en su contra en la investigación seguida contra la fiscal suprema suspendida, Patricia Benavides. Checkley Soria adoptó esta decisión al considerar que lo solicitado por la magistrada no contiene razones objetivas.

El magistrado también se pronunció respecto de una investigación preliminar seguida en su contra por el ‘caso Piura’, sobre el cual dijo que colaboró cuando tuvo conocimiento de esta, y señaló que no tuvo relación con los involucrados.

¿Por qué se solicita la suspensión por 36 meses de Patricia Benavides?

Como se recuerda, el pasado 10 de mayo, la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, a cargo de la fiscal suprema Delia Espinoza, presentó ante el juez Juan Carlos Checkley Soria "el requerimiento de suspensión de derechos, en la modalidad de suspensión temporal en el ejercicio del cargo" de Benavides Vargas, por el plazo de 36 meses.

El pedido se realizó como parte de la investigación preliminar que se le sigue por la presunta comisión de los delitos contra la administración pública, en la modalidad de cohecho activo específico, cohecho pasivo específico, patrocinio ilegal, negociación incompatible, tráfico de influencias agravado, entre otros en agravio del Estado.