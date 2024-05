Rafael Vela: Jaime Villanueva busca "afectar la credibilidad de los fiscales a puertas del juicio oral contra Keiko Fujimori"

Judiciales Rafael Vela consideró que Jaime Villanueva "es parte de la construcción de una narrativa" que buscaría favorecer a investigados en la Fiscalía

El fiscal superior Rafael Vela, en diálogo con RPP, se pronunció respecto al testimonio brindado ante el Ministerio Público por Jaime Villanueva -exasesor de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides- en el que indicó que Vela Barba y José Domingo Pérez coordinaban con periodistas la entrega exclusiva de información del caso Lava Jato a cambio de apoyo mediático.

Sobre el tema, el coordinador del Equipo Especial Lava Jato calificó de "absolutamente" falso dicho testimonio, y consideró que forma parte de la "construcción de una narrativa" para descalificar a los fiscales, a puertas del inicio del juicio oral contra Keiko Fujimori por el caso Cocteles.

"Eso es absolutamente falso. El señor Villanueva se ha convertido en un operador de sectores interesados en afectar la credibilidad de los operadores de justicia (…), porque el señor Villanueva ninguna de estas declaraciones las dijo en el EFICCOP, que es el lugar donde él tiene una colaboración eficaz (…) Esto lo ha dicho en condición de testigo, sin ningún tipo de corroboración", indicó.

"Es parte de la construcción de una narrativa claramente identificada del señor Villanueva que busca afectar la credibilidad de los fiscales a puertas del inicio del juicio oral de la señora Fujimori", agregó.

Declaraciones de Keiko Fujimori "identifican claramente el uso de información" de Jaime Villanueva

Vela Barba señaló que el testimonio fiscal de Jaime Villanueva es usado por la lideresa del fujimorismo "y por sectores mediáticos" para apuntalar que "el medio corruptor es un supuesto apoyo mediático" en el proceso fiscal que se aperturó contra él, contra el fiscal Domingo Pérez y contra el periodista Gustavo Gorriti en base a los dichos del exasesor de Patricia Benavides.

Vale resaltar que dicha investigación preliminar se aperturó el pasado mes de marzo, y está a cargo del fiscal supremo provisional Alcides Chinchay, de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos.

"Objetivamente, las declaraciones de la señora Fujimori creo que identifican claramente el uso de esa información, además de otros sectores mediáticos que claramente están identificados", refirió.

Cabe señalar que, el pasado 17 de mayo, a través de su cuenta en X (ex Twitter), la lideresa del fujimorismo publicó un video en el que señalaba que Pérez Gómez y Villanueva "habrían estado celebrando y brindando por mi prisión, (lo que) confirma su verdadera función en mi contra". "El fiscal Perez brindando y antes adelantando su acusación en plena campaña presidencial del 2021", resaltó Fujimori.

Asimismo, Rafel Vela consideró que no solo se trata de afectar la credibilidad de los magistrados, sino también al trabajo periodístico.

"Independientemente de esa situación que está claramente asociada a la criminalización no solo de los operadores de justicia, sino también del periodismo de investigación. Usted ha hecho referencia a la señora Mella, al señor Gorriti, pero igual el diario Expreso publicó contra la señora Villasís, y así sucesivamente, estableciendo algo sumamente peligroso, que es que cualquier periodista que haya brindado algún apoyo, supuestamente de opinión, pueda ser interpretado como un medio corruptor, porque la investigación lo que dice es que el medio corruptor es un supuesto apoyo mediático, y eso es sumamente peligroso establecer incluso a nivel de hipótesis", explicó Vela.

No obstante, el coordinador del Equipo Especial Lava Jato indicó que están "sometidos a las investigaciones" y "colaborando plenamente para determinar (...) la falsedad de lo que dice el señor Villanueva, que además hasta el día de hoy no ha presentado ningún elemento de corroboración de sus dichos, han pasado más de tres meses de sus declaraciones y no ha presentado ningún elemento adicional".

"Nosotros seguimos sometiéndonos a las investigaciones para buscar el esclarecimiento total y demostrar que el señor Villanueva tiene una conducta como colaborador eficaz con la doctora (Marita) Barreto, y tiene una conducta totalmente distinta cuando se presenta como testigo", puntualizó.