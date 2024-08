Abogado de Patricia Benavides tilda de "exagerado" los 18 meses de impedimento de salida del país a su defendida

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El abogado Juan Peña, defensor legal de la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, cuestionó la reciente decisión del Poder Judicial de dictar 18 meses de impedimento de salida del país en contra de su patrocinada por la comisión del presunto delito de organización criminal y otros en agravio del Estado que le atribuye la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos.

"De la lectura de la resolución me sorprende mucho que los fundamentos sean tan ligeros. Si bien es cierto es una resolución de más de 200 páginas, lo que tiene de fondo son cuatro. En una nos indican que la doctora no tiene peligro de fuga y que esta es una de las medidas más gravosas de coerción que tiene el Código Procesal Penal", señaló en diálogo con RPP.

"¿Por qué le dan el impedimento de salida del país y por qué 18 meses? Por el tiempo me parece muy exagerado porque si bien es cierto estamos en un delito de crimen organizado, que es lo que imputa la Fiscalía, las investigaciones que tiene la doctora deben acabar por lo menos en cuatro meses, así que 18 meses me parece exagerado", agregó.

Tras adelantar que presentará un recurso de apelación, el abogado de Patricia Benavides también criticó que en el pedido fiscal se mencione que es necesaria su presencia para que continúen con las investigaciones, pese a que, según dijo, "en ninguna de las carpetas que tiene la doctora Benavides está pendiente que vaya a declarar".

"¿Para qué necesitas la presencia de la doctora Benavides, por qué no podrías permitirle que viaje como lo hizo en julio y que regrese si es que no tienes ninguna declaración o diligencia en la que necesites contar con su presencia? No tiene sentido", dijo tras reiterar que su patrocinada ha acudido "a todas las diligencias" a las que ha sido convocada.

Más temprano el Poder Judicial dictó 18 meses de impedimento de salida del país contra la ex fiscal de la Nación Patricia Benavides por la comisión del presunto delito de organización criminal y otros en agravio del Estado que le atribuye la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos.

El juez supremo provisional Saúl Peña Farfán adoptó esta medida al acoger en parte el pedido que hizo la fiscal suprema Delia Espinoza para que se dictará dicha medida contra Benavides Vargas pero por un plazo de 36 meses El magistrado dispuso que esta medida se computará desde el 29 de agosto del 2024 hasta 28 febrero del 2026.

El magistrado remitió su decisión a la Policía Judicial y a la Superitendencia Nacional de Migraciones para el registro de la medida y conocimiento de las unidades policiales a nivel nacional.

Como se recuerda, el 23 de abril último, la fiscal suprema Delia Espinoza solicitó que se ordene el impedimento de salida del país por 36 meses contra la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, en atención al peligro procesal por su probable pertenencia a una organización criminal que habría encabezado en el Ministerio Público según las declaraciones de su exasesor Jaime Villanueva y otros elementos.