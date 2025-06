Junta Nacional de Justicia ordena la reposición de Patricia Benavides como fiscal de la Nación

Jorge del Castillo, abogado de la fiscal, manifestó que la decisión de esta entidad deja sin efecto la destitución de su clienta para que así retorne "inmediatamente" en el cargo.

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) revocó la destitución impuesta a la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas, y dispuso su restitución en el cargo que tenía. Así lo anunció su abogado, Jorge del Castillo.

La resolución de dicha entidad, liderado por Gino Tomás Ríos Patio, estableció que el proceso debe retrotraerse hasta antes de la emisión del Informe de Instrucción N.° 063-2024-LITÑ-JNJ, a fin de que se mita un nuevo informe instructor. La hermana de Patricia Benavides, Enma, también queda apta para regresar a su puesto.

"Se cancele y deje sin efecto las medidas disciplinarias de destitución impuestas a las administradas Patricia Benavides Vargas por su actuación como fiscal de la Nación. Enma Benavides Vargas por su actuación como jueza superior de la Corte Superior de Justicia de Lima y Azucena Inés Solari Escobedo por su actuación como Fiscal Suprema provisional en el despacho de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria en delitos cometidos por funcionarios públicos, quedando rehabilitados sus respectivos títulos para su inmediata reincorporación a sus instituciones", se lee en el documento.

La resolución se daluego de que el pasado 9 de junio la propia JNJ decidiera anular la destitución de la exfiscal de la Nación por la remoción del fiscal Luis Felipe Zapata.

Saluda la decisión

Jorge del Castillo, defensa legal de Patricia Benavides, reiteró que esta medida de la resolución debe aplicarse lo más pronto posible.

"La decisión de la JNJ es restituirla como fiscal de la Nación y eso se tiene que cumplir, nada más. No hay otra cosa. Sale Delia Espinoza y entra Patricia Benavides, eso es lo legal y correcto. No veo ningún 'terremoto, cumplir las leyes no es 'terremoto'", manifestó en el programa 'Las Cosas Como Son' de RPP.

Del Castillo reafirmó que todo el proceso administrativo sancionador inmediato contra su patrocinada era inconstitucional.