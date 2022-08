Pedro Castillo no acudirá al Ministerio Público: "Fiscal de la Nación no está por encima de la ley", dice su abogado

Abogado del presidente Pedro Castillo responde a declaraciones de la fiscal de la Nación | Fuente: Foto: Presidencia / Video: RPP Noticias

El abogado Benji Espinoza, defensor legal del presidente Pedro Castillo, cuestionó a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por señalar que el jefe de Estado tiene que presentarse en la sede de la Fiscalía para brindar su testimonio por el caso de ascensos en las Fuerzas Armadas y que no puede hacerlo en Palacio de Gobierno.

"La fiscal de la Nación no está por encima de la ley y no es su voluntad la que determina cómo es el procedimiento para recibir las declaraciones de los altos dignatarios, es la ley", indicó tras anunciar que ya ha presentado un recurso para que un juez demuestre quién tiene la razón en esta disputa.

"El presidente no va a ir al Ministerio Público porque no nos vamos a someter a los caprichos de una persona, por más cargo que sea. En un estado de derecho se respetan las normas, no las voluntades de las personas, que tienen un cargo efímero y transitorio", agregó.

En entrevista con RPP Noticias, el abogado de Pedro Castillo explicó que la Constitución señala que cuando un alto funcionario, como el presidente de la República, ministros de Estado, miembros del Tribunal Constitucional, jueces supremos o la propia fiscal de la Nación rinden una declaración dentro de un proceso, la ley establece que lo harán "a su elección".

Respecto al argumento de la titular del Ministerio Público sobre que el mandatario tiene la calidad de investigado y no de testigo, el abogado señaló que "las leyes no pueden transgredir la Constitución". Al respecto, recordó que la Carta Magna no permite investigar al jefe de Estado, salvo por traición a la Patria.

Benji Espinoza insistió en que "es un absurdo" señalar que el presidente debe acudir a la sede del Ministerio Público y que la fiscal de la Nación no debe asistir a Palacio de Gobierno. Como ejemplo, recordó que el presidente del Consejo del Consejo de Ministros declaró en su despacho, aunque este interrogatorio fue en calidad de testigo.

