Congresista Freddy Díaz negó haber abusado sexualmente de una trabajadora

La abogada del congresista Freddy Díaz, Katty Cachay, señaló que para la defensa técnica del parlamentario no se habría cometido el delito de violación sexual en contra de una trabajadora parlamentaria y que lo sucedido en el despacho del legislador habría sido un acto consensuado, pese a la versión que dio en la víspera la presunta agraviada.

En entrevista con RPP Noticias, la letrada comentó que, junto con otra colega, decidió ejercer la defensa técnica del denunciado parlamentario "dado que para nosotros (como defensa) no se habría cometido este delito y se debe, de acuerdo con la versión del congresista, a relaciones sexuales totalmente consentidas".

"Nosotros creemos no del todo que miente, sino que ella podría estar confundida porque ella en ningún momento dice que la violaron, ella dice que no recuerda lo que pasó. Ella podría estar confundida, ella estuvo bebiendo, el congresista también estuvo bebiendo. Ambos reconocen que hubo bebidas y no estamos hablando de una botella", indicó.

Cabe recordar que la trabajadora del Congreso que denunció que fue víctima de violación sexual de parte del parlamentario Freddy Díaz en un ambiente de su oficina, reiteró su acusación luego de que el exintegrante de la bancada de Alianza Para el Progreso afirmará ser inocente tras presentarse ante el Ministerio Público.

"Estoy convencida de que este sujeto me ha hecho daño, que yo jamás le he consentido nada, ni le he coquetado ni le he dado indicios para nada. Quiero dejar en claro que esto que ha pasado no es mi culpa, y que yo jamás le he consentido al señor nada", dijo en ATV.

Sobre versión de denunciante

La versión de la abogada, citando el testimonio del congresista, se contradice con lo expuesto por la presunta agraviada, quien refirió que no tuvo un acercamiento que permitiese un acto de ese tipo. Al respecto, la defensora del legislador precisó que en este caso será importante la versión de un testigo clave: el enamorado de la denunciante.

"Ella indica que no recuerda qué pasó. Eso hay que tenerlo claro porque en cámara Gesell ella indica que 'de un momento a otro estoy tomando y no recuerdo qué pasó'. Eso es lo que ella ha indicado claramente en cámara Gesell. Ni violencias ni amenazas han sido declaradas por la presunta víctima, eso también hay que tenerlo en claro", apuntó.

Al referirse a la existencia de una grabación que presuntamente acreditaría el acto delictivo en contra de la trabajadora del congresista, la abogada dijo "no creer" que más adelante pueda descubrir que el legislador mintió incluso a su defensa legal.

"Nosotros asumimos el caso considerando que el congresista no nos ha mentido, que ha sido totalmente sincero en lo que nos ha dicho. Creemos en su teoría, en lo que él nos ha comentado. No creo que en los videos se pueda acreditar ello (violación)", comentó.

"Tenemos no solamente la versión del congresista, sino que hemos cotejado alguna otra información que nos ha proporcionado para llegar a la conclusión de que en efecto esto vendría de una relación anterior. No hablo de una relación de, sino que ellos, eventualmente, en sus viajes por la Semana de Representación (…)", agregó.

Freddy Díaz es investigado por presunta violación

Freddy Díaz negó abuso ante la Fiscalía

Esta tarde, el congresista Freddy Díaz negó haber violado a su trabajadora en el Congreso, pese a que fue denunciado por este delito. A su salida de la Fiscalía tras cuatro horas de rendir su declaración ante la fiscal suprema Zoraida Ávalos, el legislador volvió a rechazar las imputaciones en su contra.

Como se recuerda, el pasado lunes el parlamentario se puso a derecho varios días después de haber sido denunciado por el delito de violación sexual contra una trabajadora de su despacho el pasado 27 de julio en la oficina del parlamentario.

"Ya he dado la declaración. Lo que estamos haciendo es que se someta todas las pericias que correspondan (…) No hubo ningún tipo de violación, eso debe quedar en claro porque respeto a las mujeres, tengo una novia, tengo familia", indicó.

El Poder Judicial evaluará este viernes 5 el pedido de impedimento de salida del país contra el congresista. Por lo pronto, el parlamentario aún no tiene ninguna medida restrictiva y según su defensa las diligencias debían continuar durante esta tarde en Fiscalía.

