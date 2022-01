Poder Judicial rechaza hábeas corpus de Pedro Castillo contra la fiscal Norah Córdova | Fuente: Presidencia

El Poder Judicial declaró improcedente la demanda de habeas corpus interpuesta por el abogado Eduardo Pachas a favor de presidente Pedro Castillo contra la fiscal Norah Córdova y contra los fiscales adjuntos Luis Alberto Medina y Luis Reynaldo Mina, por una presunta vulneración del derecho a la defensa y a la inviolabilidad de domicilio.



En el escrito, el abogado de Castillo, Eduardo Pachas, pidió que los fiscales se abstengan de realizar cualquier tipo de pedidos para realizar allanamientos luego de conocerse que la fiscal Córdova había realizado publicaciones en sus redes sociales en las que calificó al jefe de Estado como terrorista y corrupto y, además, por un supuesto respaldo al pedido de vacancia.

En los fundamentos del habeas corpus, el letrado recuerda que el pasado 22 de diciembre la fiscal Norah Córdova señaló en una entrevista que el presidente Pedro Castillo "es un terrorista y corrupto", de igual modo la acusa de haber opinado que el Congreso debe declarar su vacancia, lo cual demostraría un interés en el resultado de la investigación que lleva a cabo.

"Siendo claramente declarada que es una persona que odia a Pedro Castillo, ya que, según ella, sin conocer en persona ni haberlo investigado por terrorismo, para ella es un terrorista y corrupto. Opinión sesgada que tiene fines políticos y lo menciona públicamente en redes sociales y en programas de televisión, por ello actúa en forma demencial", argumenta.

Fiscal Norah Córdova no se inhibirá del caso

La fiscal provincial Norah Córdova negó tener una posición parcializada contra el presidente Pedro Castillo en la investigación que dirige sobre un presunto tráfico de influencias en una licitación en Petroperú en el que está implicado el mandatario, en respuesta a las críticas a publicaciones suyas en Facebook contra el jefe de Estado cuando era candidato a la presidencia.

"Efectivamente hay algunas publicaciones en mi facebook en el que sale mi rostro y dice "no al comunismo"; lo hice en un contexto de mi vida privada, no como fiscal, no dentro de mis funciones", dijo a Ampliación de Noticias de RPP.

La magistrada, integrante de la fiscalía corporativa especializada en delitos de corrupción, indicó que por derecho constitucional puede expresar sus opiniones en la red social y recordó que las referidas al presidente fueron en julio de este año y luego de salir electo solo puede expresar sus respetos hacia él.

"Lo único que puedo decir es que, yo como persona, como ciudadana, me merece todo el respeto el presidente de la República, porque él es hoy día el mandatario de nuestro país", manifestó.

Además, aclaró que como fiscal provincial no tiene las facultades para investigar al jefe de Estado, una competencia de la Fiscal de la Nación.

"No tengo esa prerrogativa, a mí me señalan que estaría actuando con parcialidad; (que) por haber emitido esa publicación en el facebook me voy a ir en contra del presidente, eso no puede ser porque en principio yo no tengo la competencia", insistió.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿En qué se parecen el fútbol y el coronavirus? El Dr. Elmer Huerta responde: