Pedro Castillo sobre frustrado golpe de Estado: "El día que leo el mensaje, no tenía ni un cortador de uñas"

Judiciales Pedro Castillo tras frustrado golpe de Estado: "El día que leo el mensaje, no tenía ni un cortador de uñas"

El expresidente de la República, Pedro Castillo, volvió a negar que cometió delito de rebelión ni conspiración en su intento de golpe de Estado del pasado 7 de diciembre. Durante la audiencia de tutela de derecho por el caso de rebelión, aseguró que no se levantó en armas porque, ni siquiera, tenía un cortador de uñas.

"Mi persona tiene derecho a conocer cuál es la imputación específica que me hace el Ministerio Público, señor magistrado. Yo no cometí ningún acto de rebelión y menos de conspiración. Entiendo que un acto de rebelión se planifica, se organiza y se ejecuta. Yo no me levanté en armas. El día que yo leo ese mensaje, ni siquiera tenía un cortador de uñas en mi mano. No coordine con nadie, no llamé a nadie específicamente para que se levante en armas", indicó Castillo.

La defensa del expresidente pide -a través de la tutela de derechos- que la Fiscalía de la Nación especifique los hechos que le imputan a Pedro Castillo para que sea procesado por el delito de rebelión o conspiración. De esta manera, se podría archivar si no se comprueba el delito.

La intervención de Castillo se realizó de manera virtual desde el Penal de Barbadillo donde cumple prisión preventiva por las investigaciones que se le sigue por el golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

Juzgado prohíbe a Yenifer Paredes comunicarse con testigos

Yenifer Paredes ya no podrá visitar al expresidente Pedro Castillo en el Penal Barbadillo como lo viene haciendo en las últimas semanas, luego de que el Poder Judicial le prohibiera este miércoles comunicarse con testigos o coinvestigados en el caso Anguía, que indaga presuntos actos de corrupción en licitaciones de obras públicas en Lima, Cajamarca y Amazonas.

El juez Justiniano Romero, del octavo juzgado de investigación preparatoria nacional, justificó en la audiencia de hoy esta decisión con el argumento de que la investigada podría generar perturbaciones a las indagaciones que realiza la fiscalía si mantiene comunicación con los involucrados en el caso.