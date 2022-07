Abogado se pronunció luego de que la primera dama no declarara en el Congreso | Fuente: Foto: Congreso / Video: RPP Noticias

El abogado Benji Espinoza, defensor legal del presidente Pedro Castillo, cuestionó la decisión de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, de retomar la investigación preliminar por el presunto delito de tráfico de Influencias tras dejar sin efecto la disposición que la suspendía.

En declaraciones a la prensa, recordó que la Constitución establece que el presidente de la República "no puede ser acusado ni investigado" durante su mandato. Por esta razón, el abogado del presidente Pedro Castillo adelantó que presentará "una nulidad absoluta".

Esta mañana se conoció que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, retomó la investigación preliminar al presidente Pedro Castillo por el presunto delito de tráfico de Influencias, luego de que anunciara que la disposición que suspendía esta investigación preliminar al jefe de Estado quedó sin efecto.

El Ministerio Público informó que el presunto delito de tráfico de influencias se da en el caso de los ascensos de las Fuerzas Armadas. Por este caso, se procedió a citar al jefe de Estado para que declare el próximo 4 de agosto, a Karelim López (18 de julio), Zamir Villaverde (19 de julio), Bruno Pacheco (3 de agosto) y seis oficiales del Ejército.

Este caso se suma a la ampliación de la investigación preliminar contra el presidente Pedro Castillo -dispuesta a finales de mayo por el entonces fiscal de la Nación Pablo Sánchez- por "la presunta comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada, sin perjuicio de otros delitos".

Defiende silencio de la primera dama

En otro momento, el abogado Benji Espinoza, quien también es defensor legal de la primera dama, Lilia Paredes, defendió la decisión de la esposa del presidente Pedro Castillo de apelar al derecho de guardar silencio durante su interrogatorio ante la Comisión de Fiscalización del Congreso.

"No perjudica (su situación), es su derecho a guardar silencio. Ejercer un derecho no puede ser tomado como un perjuicio. El artículo 97 de la Constitución es muy clara y dice que todos tienen que venir a comparecer, pero no todos están obligados a declarar", indicó.

En declaraciones a la prensa tras la sesión, el abogado de Lilia Paredes cuestionó la actitud del congresista Héctor Ventura, presidente de la Comisión de Fiscalización, por intentar hacerle a la primera dama consultas sobre el empresario Zamir Villaverde cuando este tema no era motivo de la citación.

"Hay que distinguir que la obligación es comparecer: venir y presentarse al Congreso, pero la obligación no es hablar. El reglamento del Congreso es claro y dice que toda persona citada a una comisión del Congreso tiene derecho a ser informado por qué se le cita. Así las cosas, lo mejor es guardar silencio", precisó.

Durante el interrogatorio, Lilia Paredes, quien fue acompañada por su abogado Beni Espinoza, indicó que no respondería a las preguntas de los miembros de la comisión parlamentaria porque ya lo hizo ante la fiscalía el último viernes 8 de julio. "Por recomendación de mi abogado, me abstengo totalmente en declarar", dijo.

Ante la negativa de Lilia Paredes a dar declaraciones, el presidente de la comisión, el congresista Héctor Ventura (Fuerza Popular), dijo que de todos modos se procedería con las preguntas y si a la primera dama le parecia conveniente podía "hacer uso de su derecho constitucional a guardar silencio".

