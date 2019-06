Pedro Patrón desconocía que era investigado por el delito contra la fe pública

Pedro Patrón Bedoya sostuvo que no recibió ninguna notificación sobre la investigación que Fiscalía le abrió en un caso relacionado al caso Orellana. | Fuente: RPP

El abogado Pedro Patrón Bedoya, quien renunció a su postulación a la Junta Nacional de Justicia (JNJ), señaló este miércoles que no tenía conocimiento de que era investigado por el delito contra la fe pública como parte de la red criminal de Rodolfo Orellana.

En entrevista con el programa Nada Esta Dicho de RPP, Patrón Bedoya sostuvo que nunca recibió alguna notificación sobre del proceso penal que el Séptimo Juzgado Penal de Lima le abrió por la presunta comisión del delito de falsificación de documentos. Esto en torno a la presunta venta irregular de terrenos del Ministerio de Educación (Minedu) en el 2005.

"No tenía conocimiento de esto, no me llegó absolutamente nada al respecto", indicó el expostulante al JNJ.



Patrón Bedoya recordó que cuando terminó su gestión como Secretario General del Minedu se le inició un proceso penal donde se le pretendió involucrar como representante de este ministerio en la venta de dos terrenos. Sin embargo, aclaró que se le "exculpó totalmente" al termino del proceso.

"Pasa el tiempo y se me cita, tres o cuatro años después, en la Fiscalía y yo descubro en esa investigación que esos terrenos de aquel entonces eran terrenos donde estaba involucrado Orellana", afirmó el abogado.

Patrón Bedoya precisó que no informó a la Comisión Especial, encargada de elegir a los miembros del JNJ, porque era una asunto terminado.