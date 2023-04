Violeta Gómez es abogada y representante de Promsex. | Fuente: RPP

Luego de que el Tribunal Constitucional ordenara al Ministerio de Salud entregar de manera gratuita la píldora del día siguiente, la abogada y representante de Promsex, Violeta Gómez, señaló que con este fallo se pone fin a la discusión sobre si es posible o no su distribución. Además, relató que la demanda tuvo que pasar por dos instancias previas antes de ser evaluada por los magistrados del TC.

"Fui al Hospital María Auxiliadora y ahí pude ver que ingresaban adolescentes por situaciones de aborto o embarazos. Entonces ahí me pude percatar que no se estaba entregando el anticonceptivo oral de emergencia, incluso a las adolescentes que ingresaban por violación sexual. Hice una investigación y vi que se había prohibido en el año 2009 la distribución del anticonceptivo oral de emergencia por parte del Tribunal Constitucional, ya que ese año o años anteriores el TC consideró que habían dudas razonables sobre si este anticonceptivo podía ser abortivo", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

"Debido a ello, hice un trabajo de investigación y me animé a presentar una demanda como ciudadana, se inició el proceso y más de un año después Susana Chávez, directora de Promsex, se comunicó conmigo para ofrecerme apoyo e impulsar esta demanda. Se continuó el proceso, se obtuvo una medida cautelar en primera instancia que ordenó al Minsa que distribuya el anticonceptivo en postas y hospitales. En segunda instancia, la Sala Constitucional consideró que no le competía pronunciarse, que no procedía la demanda, y que el Tribunal Constitucional debía resolver", agregó.

"Con esto se pone fin a la controversia de si es posible o no es posible la distribución y se garantiza el derecho de las mujeres de acceder al anticonceptivo oral de emergencia en los centros de salud públicos", enfatizó.

¿Cómo solicitar el anticonceptivo oral de emergencia?

Gómez Hinostroza mencionó que el anticonceptivo oral de emergencia pude solicitarlo cualquier mujer en edad reproductiva sin tener que completar algún otro requisito previo.

"Una mujer en edad reproductiva puede ir al sistema de salud público (hospitales o postas del Minsa) y solicitarlo. No le piden un requisito adicional. Lo que sí tienen que informarle es que el fármaco se usa en situación excepcional, no es de toma regular, que es como un anticonceptivo con una dosis más alta", finalizó.