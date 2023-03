Ministra de Salud señala que su sector dará todo el soporte psicológico y atención médica en casos de agresión contra menores

Rosa Gutiérrez | Fuente: RPP

La ministra de Salud, Rosa Gutiérrez se refirió a las agresiones a menores que han ocurrido en nuestro país en los últimos días y enfatizó en que, desde el Minsa, ofrecerán apoyo tanto psicológico como médico a las víctimas de estos hechos. Además, luego de una reunión sostenida con los miembros del gabinete ministerial, expresó su rechazo a los autores de los crímenes y denunció que en un solo año se han reportado más de mil casos.

"Rechazamos categóricamente todo acto de violencia contra la mujer, nuestras niñas y niños de nuestro país. No es tolerable en este momento tener a una niña en el Instituto Especializado de San Borja luchando por su vida tras tres agresores que le han arrebatado su integridad física. Condenamos ese acto", dijo en conferencia de prensa.

"No nos olvidemos que solo en un año hemos tenido 1200 casos de niños que han denunciado. ¿Y qué hay de aquellos niños que no lo han hecho? Solo en el Instituto Especializado de San Borja tenemos 196 niños lesionados, violados. El 30% o 40% son violaciones sexuales por su entorno (...). El Ministerio de Salud va a darle todo el soporte psicológico y también vamos a coberturar toda la atención médica especializada para nuestros pacientes. Y no vamos a parar hasta que en cada región implementemos centros especializados de apoyo psicológico y psiquiátrico", agregó.

Ministra de la Mujer anuncia acciones de prevención

Por otro lado, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Nancy Tolentino, anunció acciones para que menores estén alertas ante situaciones de peligro.

"(Sobre) los hechos de violencia que en las últimas semanas nos hemos informado, queremos dar cuenta que, a través del programa nacional Aurora, hemos prestado inmediatamente atención a cada uno de ellos. Expresamos nuestro categórico y rotundo rechazo a todas las formas y manifestaciones de violencia que vienen sufriendo las mujeres, niños, niñas y adolescentes. Especialmente hablo del feminicidio y la violencia sexual", precisó.

"A través del Minedu y del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, desarrollar las acciones para que nuestros niños, niñas y adolescentes tengan las pautas más claras para poder realmente ellos tener las alertas de seguridad y sus familiares también tener conocimiento. Les pedimos que como sociedad en su conjunto nos expresemos con cero tolerancia a cualquier forma de la violencia", finalizó.