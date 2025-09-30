PJ admitió a trámite demanda de amparo que busca anular proceso de selección de actuales miembros de la JNJ

El magistrado a cargo del Tercer Juzgado Constitucional de Lima dispuso que esta demanda de amparo sea puesta en conocimiento de la Comisión de Selección de Miembros de la Junta Nacional de Justicia para que presente su descargo en un plazo de 10 días hábiles.

El Poder Judicial admitió a trámite una demanda de amparo que busca anular el proceso de selección de los actuales miembros de la Junta Nacional de Justicia.



El juez constitucional de Lima John Paredes aceptó el recurso interpuesto por el Instituto de Defensa Legal (IDL) y las ciudadanas Cruz Silva y María Huamán en el que se demanda que se declare la nulidad del concurso público de merito para la elección de los actuales miembros de la Junta Nacional de Justicia, así como el nombramiento que resultó del mismo relacionado con sus actuales integrantes titulares y suplentes, y se ordene la conformación de la Comisión Especial a fin de que se inicie un nuevo procedimiento de selección.



En dicha demanda de amparo se alega una presunta vulneración al derecho al debido proceso, a la debida motivación de las resoluciones y a la participación en la vida política del país.



El magistrado a cargo del Tercer Juzgado Constitucional de Lima dispuso que esta demanda de amparo sea puesta en conocimiento de la Comisión de Selección de Miembros de la Junta Nacional de Justicia para que presente su descargo en un plazo de 10 días hábiles.



El juez constitucional de Lima John Paredes también programó para el 22 de diciembre a las 2:15 de la tarde una audiencia virtual única para evaluar el fondo de esta demanda de amparo con la participación de las partes procesales involucradas a fin de emitir una decisión al respecto en los próximos días.

