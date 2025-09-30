PJ realizará este miércoles una revisión de oficio de la prisión preventiva a Andrés Hurtado y a Elizabeth Peralta

El Poder Judicial realizará este miércoles 1 de octubre una revisión de oficio del mandato de prisión preventiva que se impuso al exconductor de televisión Andrés Hurtado 'Chibolin' y a la suspendida fiscal superior Elizabeth Peralta en la investigación fiscal que se les sigue por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho activo específico en agravio del Estado.

La suerte del exconductor de televisión Andrés Hurtado, más conocido como 'Chibolin', quedó en poder del juez supremo provisional Juan Carlos Checkley, que este miércoles 1 de octubre evaluará si mantiene o no vigente el mandato de prisión preventiva que se le impuso dentro de la investigación preparatoria que se le sigue en la Fiscalía Suprema por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho activo específico en agravio del Estado.

En una audiencia virtual a realizarse desde las 11 de la mañana, el magistrado realizará "una revisión de oficio" de la medida restrictiva que dictó su despacho conta Hurtado Grados por un plazo de 18 meses el 2 de octubre del 2024, con el fin de determinar si aún subsisten los presupuestos que dieron lugar a la prisión preventiva que se le impuso al exconductor de televisión dentro de este proceso penal.

De esta forma, Checkley Soria acató lo dispuesto por el Tribunal Constitucional y en una modificatoria al artículo 283 del Código Procesal Penal en el que se establece que los jueces de investigación preparatoria deben realizar una revisión periódica de oficio de un mandato de prisión preventiva cada seis meses, a fin de determinar si la medida sigue vigente.

Por ello, el magistrado escuchará este miércoles los argumentos de Andrés Hurtado desde el Penal de Lurigancho, donde está recluido, así como de su abogado defensor y del representante de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos a fin de emitir una decisión respecto a la situación legal del exconductor de televisión en los próximos días.

Hurtado Grados es investigado en dicha Fiscalía Suprema por su presunta intervención en el pago de una supuesta coima entregada por el empresario Javier Miu Lei para que pueda recuperar barras de oro que el Ministerio Público le incautó a su empresa en el año 2020, entre otros hechos.

El juez supremo provisional Juan Carlos Checkley también realizará este miércoles 1 de octubre desde las 3 de la tarde una revisión de oficio del mandato de prisión preventiva por un plazo de 18 meses que se dictó contra la suspendida fiscal superior Elizabeth Peralta quien encuentra comprendida dentro de esta investigación preparatoria.

La doctora Peralta Santur cumple esta medida restrictiva que le impuso la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema el 3 de diciembre del 2024 en el Establecimiento Penitenciario de Mujeres, ex Santa Mónica, ubicado en el distrito limeño de Chorrillos.

El último 18 de setiembre, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios y Crimen Organizado de Lima ordenó la libertad de Andrés Hurtado tras haber vencido el plazo de 9 meses de prisión preventiva que se le impuso en la investigación preparatoria que se le sigue por el presunto delito de tráfico de influencias a raíz de las presuntas irregularidades detectadas en el trámite que realizó el futbolista Roberto Siucho ante la Superintendencia Nacional de Migraciones en el 2019 para renunciar a su nacionalidad peruana a fin de que pudiera jugar en China.