PJ autorizó a Juan José Santiváñez viajar a un evento académico en Colombia

Juan José Santiváñez afronta una investigación en el Ministerio Publico bajo una orden de impedimento de salida del país por 18 meses por el presunto delito de tráfico de influencias

El Poder Judicial autorizó al exministro del interior Juan José Santiváñez ausentarse de Lima del primero al seis de diciembre a fin de que participe en un evento académico a realizarse en la ciudad de Bogotá en Colombia



El juez supremo provisional Juan Carlos Checkley aceptó la solicitud de viaje internacional que hizo Santivañez, a través de su defensa legal, para asistir al “III Congreso Internacional Disciplinario 2025 - Homenaje a Carlos Arturo Gómez Pavajeua” al cual ha sido invitado por el Colegio Colombiano de Abogados Disciplinaritas como ponente, evento académico que se llevará a cabo en las instalaciones de la Fundación Universitaria San Martin, en la ciudad de Bogotá, Colombia.



La Fiscalía de la Nación había presentado un escrito, el último 6 de noviembre, en el que formuló oposición a dicha solicitud de Santiváñez al sostener que existe una falta de acreditación documental de respaldo, inconsistencia en relación a las fechas solicitadas y justificación del desplazamiento y que no se ha acreditado que su presencia sea esencial o necesaria.



No obstante, el juez Checkley determinó que Santiváñez actualmente ejerce labores como abogado en el ámbito privado, y que existe una carta del Colegio de Abogados Disciplinarios, firmada por su director ejecutivo, mediante la cual le realizó la invitación como ponente, refiriendo que la organización cubrirá los pasajes aéreos, hospedaje y alimentación correspondientes a los días 2 al 5 de diciembre de 2025.



El magistrado también precisa que en su resolución, a la que tuvo acceso RPP, que si bien Juan José Santiváñez no ha indicado en su solicitud que su presencia en dicha actividad académica deber ser indispensable “pero es debe verse que” el motivo de su solicitud de autorización de viaje, es la actividad que actualmente realiza para mantenerse y cubrir sus actividades y además que su solicitud se ha precisado la temporalidad del viaje, que corresponde a breve termino.



Juan José Santiváñez afronta una investigación en el Ministerio Publico bajo una orden de impedimento de salida del país por 18 meses por el presunto delito de tráfico de influencias por una presunta injerencia en su condición de abogado y como Ministro del Interior ante el Tribunal Constitucional, el INPE y el Ministerio de Justicia para favorecer a uno de sus exclientes, hecho que fue rechazado por extitular del interior.



Ante ello, el juez Checkley dispuso oficiar su decisión a la Oficina General de Administración y Finanzas – Trámite Documentario de la Superintendencia Nacional de Migraciones y a la Policía Judicial a fin de que procedan a levantar el impedimento de salida del país de Santivañez desde el 01 al 06 de diciembre de 2025, debiendo registrarse nuevamente el impedimento al término de dicho periodo, esto es, el 07 de diciembre de 2025.



El magistrado también dispuso que Santiváñez debe dar cuenta a su despacho sobre su retorno tras finalizar la autorización de viaje internacional concedida, bajo “apercibimiento o advertencia” de informarse al representante del Ministerio Público, para los fines correspondientes, en caso de incumplimiento.