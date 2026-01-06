Tomás Gálvez niega venganza por desactivación de equipos fiscales: "No tengo ninguna investigación"

El titular del Ministerio Público indicó que Rafael Vela y José Domingo Pérez, tras la desactivación del equipo Lava Jato, regresarán a sus fiscalías de origen. Además, cuestionó cómo se estaba trabajando en dicho grupo especial.

El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, negó este martes que la decisión de desactivar los equipos especiales Lava Jato, Eficcop y Cuellos Blancos haya sido por una "venganza". En ese sentido, rechazó que tenga una investigación en curso.

"Ellos (los fiscales Lava Jato) nunca me han investigado a mi porque yo era fiscal supremo y ellos provinciales. Yo no tengo ninguna investigación en el equipo Cuellos Blancos. Mi caso se archivó en el 2021 porque se determinó que no había ningún elemento de convicción para sostener las acusaciones", afirmó en conferencia de prensa.

Gálvez manifestó que los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, tras la desactivación del equipo Lava Jato, regresarán a sus fiscalías de origen. Además, cuestionó cómo se estaba trabajando en dicho grupo.

"Lamentablemente no ha habido un control ahí. El equipo Lava Jato era prácticamente una fiscalía autónoma, no habían jefes, un fiscal superior, supremo, ellos eran autónomos. Entonces así ya no será, será un trabajo con determinados controles y así trabajarán bien", añadió.

El titular del Ministerio Público aclaró en la conferencia de prensa que el Equipo Especial de Fiscales para Casos con Víctimas durante las Protestas Sociales (Eficavip), creada en el 2023, no han sido disuelta sino adheridas al sistema especializado del Ministerio Público con todos sus integrantes.

"Lo que se han disuelto son los equipos, como un coordinador, como una especialidad aparte. Eso se ha disuelto porque se han incorporado a las especialidades generales, en este caso a las especialidades de derechos humanos y contra el terrorismo, pero las fiscalías están ahí", enfatizó.



"La Fiscalía está sobresaturada de investigaciones"

Por otro lado, Tomás Gálvez advirtió que el Ministerio Público está sobresaturado de investigaciones a aforados, es decir, a altos funcionarios, y sostuvo que la institución necesita reformarse a través de la nueva ley orgánica del Ministerio Público.

"La Fiscalía está sobresaturada de investigaciones. El despacho de la Fiscalía de la Nación, en este momento, digamos el 70 % del tiempo, lo utiliza en investigaciones fiscales a aforados, que es competencia de la Fiscalía de la Nación, el resto (de casos) es competencia de otras fiscalías", expresó.