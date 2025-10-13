PJ autorizó inicio de juicio oral a Vladimir Cerrón, Guillermo Bermejo y Guido Bellido por presunta afiliación terrorista

Fiscalía ha solicitado 25 años de prisión para Vladimir Cerrón, mientras que para los parlamentarios Guillermo Bermejo y Guido Bellido, 20 años de prisión por el presunto delito de afiliación a organización terrorista en agravio del Estado.

El Poder Judicial autorizó el inicio de un juicio oral contra el prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, por una presunta vinculación con los remanentes de la organización terrorista Sendero Luminoso en la zona del VRAEM.

El juez Wilson Verastegui emitió una resolución, el último 09 de octubre, en la que dispone el enjuiciamiento de Vladimir Cerrón por este caso.

En esta resolución, a la que tuvo acceso RPP, también se encuentra comprendidos los congresistas Guillermo Bermejo y Guido Bellido, así como también el no habido cabecilla terrorista Víctor Quispe Palomino y otras siete personas implicadas en este proceso penal.

El juez Verastegui Gálvez dispuso remitir todo lo actuado en este caso, con la acusación fiscal respectiva, al Juzgado Penal Colegiado Nacional que corresponda a fin de que fije fecha y hora para el inicio del juicio oral sobre este caso.

La Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Terrorismo y delitos Conexos del Distrito Fiscal de Huánuco pidió 25 años de prisión para Vladimir Cerrón, así como su inhabilitación definitiva para ejercer cargo público al acusarlo por los presuntos delitos de afiliación a organización terrorista y obstrucción a la investigación del delito de terrorismo en agravio del Estado.

La instancia fiscal también pidió 20 años de prisión para los congresistas Guillermo Bermejo y Guido Bellido, así como la inhabilitación definitiva de ambos para ejercer cargo público al acusarlos por el presunto delito de afiliación a organización terrorista en agravio del estado.

La Fiscalía también pidió cadena perpetua para el cabecilla terrorista Víctor Quispe Palomino y penas de entre 5 y 20 años de prisión y también cadena perpetua para los demás implicados en este proceso penal.

Pedido de reparación civil

En tanto, la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Terrorismo del Ministerio del Interior pidió que Vladimir Cerrón, Guillermo Bermejo, Guido Bellido, y otros dos acusados paguen, en forma solidaria, la suma de 100 mil soles de reparación civil a favor del Estado por el delito de afiliación a organización terrorista.

La defensa legal del también pidió que el Líder de Perú Libre y otros cuatro acusados paguen, en forma solidaria, la suma de 30 mil soles por concepto de reparación civil a favor del estado por el delito de obstrucción a la investigación del delito de terrorismo.

Vladimir Cerrón permanece en la clandestinidad desde el 6 de octubre del 2023 a raíz de la condena de tres años y 6 meses de prisión que se dictó en su contra por el delito de colusión simple a raíz del caso ‘Aeródromo Wanka’, sentencia que, el último 26 de marzo, fue revocada por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema que lo absolvió en este proceso penal.

Sobre Vladimir Cerrón pesa un mandato de prisión preventiva en su contra por el plazo de 24 meses como parte de la investigación preparatoria que se le sigue en la Fiscalía de Lavado de Activos por el presunto financiamiento ilegal de las campañas electorales de su partido político Perú Libre.