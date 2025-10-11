Poder Judicial evaluará los días 15 y 16 de octubre dos pedidos fiscales de impedimento de salida del país contra Dina Boluarte

La expresidenta Dina Boluarte es investigada por los presuntos delitos de lavado de activos y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Poder Judicial evaluará el jueves 16 de octubre el pedido fiscal para que se ordene el impedimento de salida del país, por un plazo de 18 meses, contra la expresidenta Dina Boluarte, como parte de una investigación preliminar que afronta en la Fiscalía por el presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, en agravio del Estado.



En una audiencia virtual a realizarse desde las 8:00 a. m., el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley analizará el requerimiento que hizo el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, el último 10 de octubre, para que la exmandataria no salga del territorio nacional.

El magistrado también convocó para este jueves a la defensa legal de la expresidenta Dina Boluarte para que exponga sus argumentos frente a este requerimiento fiscal, bajo "apercibimiento" o "advertencia" de llevar a cabo esta audiencia virtual con la participación de un defensor público en caso no se presente el abogado particular de la exmandataria.



La expresidenta Dina Boluarte afronta una investigación preliminar en la Fiscalía de la Nación por presuntamente haberse interesado en designar a funcionarios en el Seguro Social de Salud (EsSalud) y a concretar el pago de beneficios sociales para uno de los amigos del médico que le habría realizado operaciones quirúrgicas estéticas.



PJ también revisará el 15 de octubre otro pedido de impedimento de salida del país

Cabe recordar que para el miércoles 15 de octubre, desde las 9:00 a. m., el juez Fernando Valdez Pimentel programó una audiencia "presencial" para evaluar el pedido fiscal de impedimento de salida del país por un plazo de 36 meses contra la expresidenta Dina Boluarte como parte de una investigación que afronta en la Fiscalía por el presunto delito de lavado de activos.



El magistrado analizará ese día el requerimiento que hizo la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en delitos de Lavado de Activos – Tercer Despacho- para que se dicte dicha medida restrictiva en contra de la mandataria a fin de asegurar su presencia dentro de esta investigación fiscal.



El juez Valdez Pimentel también notificó al abogado defensor de la expresidenta Dina Boluarte para su concurrencia obligatoria a esta audiencia presencial de requerimiento de impedimento de salida del país, bajo "apercibimiento" o "advertencia" de ser subrogado o sustituido por un defensor público en caso no participe el abogado de libre elección.



La Fiscalía contra el Lavado de Activos investiga a la exmandataria por presuntamente haber generado una cuenta mancomunada a favor de Perú Libre, con el objetivo de recaudar fondos de los militantes de este partido político para el pago de una reparación civil que se impuso al prófugo líder de esta agrupación Vladimir Cerrón y por un presunto financiamiento prohibido a la campaña electoral del 2021 cuando fue parte de la fórmula presidencial del partido Perú Libre.