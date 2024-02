PJ declaró improcedente apelación de exfuncionario de Provías Descentralizado para revocar orden de detención preliminar

La defensa legal del exfuncionario de Provías Descentralizado, Juan José Enciso, había presentado este recurso para dejar sin efecto su detención preliminar. Sin embargo, el juez Jorge Chávez Tamariz determinó que esta solicitud no cumplía los presupuestos.

El exfuncionario de Provías Descentralizado, Juan José Enciso Torres, seguirá bajo detención preliminar por el caso ‘Los intocables de la corrupción’, debido a que el juez Jorge Chávez Tamariz declaró improcedente el recurso de apelación presentado para dejar sin efecto esta medida que dictó en su contra por 10 días.

El magistrado adoptó esta medida al determinar que el recurso interpuesto por la defensa legal de dicho exfuncionario no cumple los presupuestos de todo medio impugnatorio, pues hace referencia a una resolución que no existe dentro del expediente del caso y además, porque no señala cuáles son los errores de hecho y derecho respecto de la medida judicial dictada en su contra dentro de esta investigación preliminar.

No obstante, el juez Jorge Chávez Tamariz resolvió el último 1 de febrero conceder el recurso de apelación que presentó el empresario Hugo Javier Meneses Cornejo con el que busca revocar la orden de detención preliminar por 10 días que dictó en su contra a raíz de este caso.

El magistrado determinó que el recurso interpuesto por la defensa legal de dicho empresario cumplió los presupuestos subjetivos, objetivos y formales de todo medio impugnatorio para ser aceptado.

La defensa legal de Meneses Cornejo demanda que la instancia superior revoque la resolución emitida por el juez Chávez Tamariz el último 25 de enero en la que dictó dicha medida restrictiva en su contra y reformándola se declare infundado el requerimiento fiscal de detención preliminar en su contra por este caso.

Ante ello, el juez Jorge Chávez Tamariz dispuso remitir esta apelación a una de las salas de la Corte Superior Nacional, instancia que si la admite a trámite deberá convocar a una audiencia virtual para evaluar este recurso con la participación de las partes involucradas, a fin de emitir una decisión final al respecto.

Investigación

De acuerdo con el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder, ‘Los intocables de la corrupción’ están dedicados a promover lobbies ilícitos para apropiarse de dinero del Estado a través de contrataciones públicas fraudulentas en Provías Descentralizado, que, según colaboradores eficaces se habrían realizado durante el Gobierno del expresidente Martín Vizcarra.

Enciso Torres, Meneses Cornejo y otros dos implicados en el caso permanecen detenidos en la sede policial de la DIVIAC ubicada en la avenida España en el Cercado de Lima.