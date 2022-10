‘Asesores en las sombras’: PJ definirá el martes si revoca detención preliminar contra Alejandro Sánchez y otros implicados en caso

Alejandro Sánchez, dueño de la vivienda donde el presidente sostenía reuniones extraoficiales, se encuentra como 'no habido' desde el 11 de octubre. | Fuente: Andina

La suerte del empresario Segundo Alejandro Sánchez Sánchez, prófugo dueño de la vivienda del pasaje Sarratea (Breña), y de otras cuatro personas implicadas en el caso “Asesores en la sombras” quedó en manos de la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional, que este martes, 18 de octubre, definirá si revoca la orden de detención preliminar que se dictó en contra de ellos por el plazo de diez días.

En una audiencia presencial a realizarse desde las 10:00 a.m., el tribunal superior analizará las apelaciones presentadas por los abogados de Sánchez Sánchez; Eder Viton y Auner Vásquez, exasesores presidenciales; Salatiel Marrufo, exjefe de asesores del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; y el empresario Jenin Cabrera Fernández.

Como se recuerda, el último martes, el juez Víctor Zúñiga Urday, a solicitud del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder, dictó diez de detención preliminar en contra de los citados personajes en el marco del operativo 'Valkiria II', que también conllevó al allanamiento de las oficinas y viviendas de los seis congresistas conocidos como ‘Los niños’.

Los abogados de Marrufo, Sánchez, Viton, Cabrera y Vásquez argumentan en sus apelaciones que la decisión el magistrado Zúñiga Urday adolece de “motivación aparente”, por lo que exigen la revocatoria de la medida preliminar.

RPP Noticias tuvo acceso a la resolución judicial que establece la fecha de la audiencia.

Detenidos deberán participar de manera virtual

La sala superior ha dispuesto que, por razones de seguridad, los investigados que se encuentran en calidad de detenidos participen en la audiencia de manera virtual desde la sede policial de la DIVIAC, en el Cercado de Lima, donde actualmente se encuentran recluidos.

Es menester precisar que el empresario Alejandro Sánchez permanece en calidad de prófugo de la justicia, luego de que los efectivos de la DIVIAC no pudieran encontrarlo en su vivienda el día en que se ejecutó la operación ‘Valkiria II’.

Dos días después del despliegue fiscal, Sánchez señaló, a través de un video publicado en su cuenta de Facebook, que no ha cometido ningún delito y no tiene nada que decir para someterse a la colaboración eficaz. En ese sentido, manifestó que no se entregará a la justicia ni permitirá que se vaya en contra de sus derechos.

“No voy a hacerme una autoincriminación, no voy a permitir que estropeen mis derechos, que me pongan las esposas y me humillen, eso jamás, ¡sobre mi cadáver! No voy a permitir que me pongan a la cárcel 3 años y después me digan que no tengo ningún delito”, sostuvo.