PJ evaluará este jueves pedido del prófugo Juan Silva para afrontar en libertad proceso en su contra

El prófugo exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Francisco Silva, solicitó al Poder Judicial afrontar en libertad la investigación preparatoria que se le sigue junto al expresidente Pedro Castillo por los casos acumulados 'Petroperú', 'Puente Tarata' y 'Ministerio de Vivienda'.

Mediante un escrito presentado por su defensa legal, el último 11 de setiembre, Silva Villegas solicita que se varíe el mandato de prisión preventiva por 36 meses que se le impuso el 31 de marzo del 2023 y que originó que se dicten órdenes de captura en su contra a nivel nacional e internacional, a fin de afrontar bajo comparecencia simple este proceso penal.

La defensa legal de Juan Francisco Silva adjuntó en su pedido elementos de convicción con los que busca demostrar que su patrocinado no ha cometido ningún delito.

Audiencia

La solicitud del extitular de Transporte y Comunicaciones fue presentada ante el despacho del juez supremo provisional Juan Carlos Checkley, quien programó para el jueves 2 de octubre a las 2:30 de la tarde una audiencia virtual para su evaluación con la participación de las partes procesales involucradas a fin de emitir una decisión al respecto en los próximos días.

El juez supremo Checkley Soria comunicó meses atrás a través de las redes sociales del Poder Judicial que Interpol tiene vigente hasta el 10 de junio del año 2027 una notificación roja de búsqueda, ubicación y captura a nivel internacional contra el exministro Juan Francisco Silva, investigado por los presuntos delitos de colusión y organización criminal, quien aún se encuentra en calidad de "no habido" por la justicia a raíz del caso Provias Descentralizado - Puente Tarata y Ministerio de Vivienda.