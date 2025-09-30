Ica: PJ dicta seis meses de prisión preventiva contra hombre acusado de amenazar a fiscal por redes sociales

De acuerdo a la investigación fiscal, el acusado habría ejercido una intimidación al publicar un vídeo en Facebook donde exigía al funcionario renunciar a su cargo, y si no lo hacía atentaría contra su vida.

El Poder Judicial de Ica dictó seis meses de prisión preventiva contra Anthony Bazán Jara, un sujeto investigado por presuntamente amenazar de muerte a un fiscal provincial a través de las redes sociales.

Según el Juzgado de Investigación Preparatoria de Parcona, al investigado se le atribuye la presunta comisión del delito contra la administración pública, en su modalidad de violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones en su forma agravada.

De acuerdo a la investigación fiscal, el acusado publicó un vídeo en Facebook, donde se mostraban imágenes de personas encapuchadas portando armas, acompañado de una voz distorsionada, que pedía la renuncia del fiscal en la investigación de un caso en el que está involucrado. En caso de no hacer caso a su exigencia, atentaría contra su vida.

Bazán Jara será trasladado al Penal de Ica donde cumplirá los meses de prisión preventiva.