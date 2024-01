PJ otorgó nueva autorización a Martín Vizcarra para viajar a la región Moquegua por motivos laborales

El Poder Judicial otorgó una nueva autorización al expresidente Martín Vizcarra para viajar a la Región Moquegua durante los primeros cuatro meses del presente año por motivos laborales.

La jueza Margarita Salcedo declaró fundada la solicitud del exmandatario para salir de Lima del 09 al 13 enero, del 22 al 26 de febrero, del 01al 05 de marzo y del 10 al 14 de abril del 2024 para viajar a la ciudad de Moquegua, a fin de realizar labores como ingeniero de proyectos en la empresa Agrotécnica Estuquiña S.A.

La magistrada precisó en su resolución emitida el último 08 de enero, a la que tuvo acceso RPP Noticias, que se autoriza el desplazamiento del exjefe de estado por razones estrictamente de trabajo "Debiendo el procesado efectuar el desarrollo de sus actividades laborales en los días y horas materia de solicitud".

La jueza Salcedo Guevara requirió al exmandatario informar de sus actividades realizadas en dicha región en las fechas señaladas debiendo presentar el escrito correspondiente de manera inmediata ante su despacho a su retorno a la ciudad de Lima.

También ordenó al Jefe de la División de Protección de Dignatarios de la Policía Nacional, que remita a su despacho, un informe detallado sobre el itinerario de viaje y actividades del imputado en las fechas que se le concede el permiso judicial, al día siguiente de culminado el viaje, bajo apercibimiento de remitirse copias al Ministerio Público, a fin de que inicie investigación por el delito previsto en el artículo 368° del Código Penal en caso de incumplimiento a lo ordenado; sin perjuicio de que se oficie a Inspectoría de la PNP.

Fiscalía pide que expresidente cumpla reglas de conducta

El Ministerio Público no se opuso a esta solicitud de viaje, pero sí pidió a la Jueza Salcedo Guevara que requiera al exmandatario cumplir cabalmente las reglas de conducta que pesan en su contra e informe detalladamente las actividades que realizará en sus viajes no debiendo realizar otras a las cuales no ha sido destino como actividades proselitistas.

El exjefe de Estado, Martín Vizcarra, afronta un proceso penal por presuntos actos de corrupción cuando se desempeñó como Presidente Regional de Moquegua bajo mandato de comparecencia con restricciones sujeto a reglas de conducta, entre ellas , la prohibición de ausentarse del lugar donde reside en Lima Metropolitana sin previa autorización judicial a lo que se suma la orden de impedimento de salida del país por 12 meses que dictó recientemente la jueza Salcedo Guevara en su contra en este proceso penal.

El fiscal Germán Juárez Atoche pidió al Poder Judicial que imponga al exmandatario la pena de 15 años de prisión al acusarlo por el presunto delito de cohecho pasivo propio en agravio del estado a raíz de este caso.