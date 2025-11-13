PJ ratifica inhabilitación a Álex Kouri: no podrá postular a cargós públicos hasta que pague reparación civil de S/ 26 millones

El Poder Judicial ratificó que la reparación civil constituye un requisito indispensable para la rehabilitación de los derechos y el levantamiento de las sanciones derivadas de una condena por corrupción.

El Poder Judicial confirmó la inhabilitación del exgobernador regional del Callao, Alexander Kouri Bumachar, para postular a cargos públicos mientras no pague 26 millones de soles como reparación civil.

El abogado de Alexander Kouri había solicitado, a través de una acción de amparo (medida cautelar) y en aplicación al código penal, que se dejara sin efecto esta obligación de pago, con el argumento de que recortaba los derechos de su defendido.

"Disponer la rehabilitación Automática de su patrocinado sin el pago previo de indemnización al amparo de lo dispuesto en el Artículo 69 del Código Penal vigente en la fecha en que expidió la sentencia condenatoria de fecha 30 de junio del 2016", se lee en el pedido del abogado remitido al Noveno Juzgado Constitucional.

"Se declara improcedente la solicitud de Medida Cautelar interpuesta por el demandante Humberto Enrique Pejovés Macedo, abogado de Alexander Martin Kouri Bumachar, devolviéndose los anexos y archivándose los autos", informaron.

Caso Álex Kouri

Como se recuerda, en junio de 2016, Alexander Kouri fue sentenciado a cinco años de prisión efectiva por el delito de colusión agravada por el caso Convial (Vía Expresa del Callao).

El tribunal, en ese entonces, también ordenó el pago de una indemnización de 24 millones de soles y una reparación de 2 millones de soles a favor del Estado.

El exgobernador cumplió su condena en el penal de Ancón II, al norte de Lima. Álex Kouri salió de prisión en junio del año 2021.