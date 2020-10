PJ rechazó apelación de Gerardo Sepúlveda para anular impedimento de salida del país por 4 meses

Empresario chileno Gerardo Sepúlveda, no podrá salir del Perú por cuatro meses a raíz del caso Olmos vinculado a Odebrecht | Fuente: Andina

El empresario chileno, Gerardo Sepúlveda, no podrá salir del Perú hasta el mes de diciembre del 2020, luego que el Poder Judicial rechazó su pedido para anular la orden de impedimento de salida del país que se dictó en su contra por cuatro meses en la investigación preparatoria que se le sigue por el caso del Proyecto de Irrigación Trasvase Olmos, vinculado a Odebrecht.

La Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional Anticorrupción también rechazó el pedido que hizo el empresario chileno, a través de su defensa legal, para dejar sin efecto el pago de una caución de cien mil soles que se le impuso dentro de esta investigación preparatoria.

La defensa legal de Gerardo Sepúlveda apeló ante esta sala superior las medidas que le impusó , el ultimo tres de agosto, la juez María Álvarez Camacho dentro de este caso.

Sobre el impedimento de salida del país, la defensa legal del empresario chileno sostuvo que no existen suficientes elementos de convicción en contra de su patrocinado, que la necesidad de tomarle su declaración no puede limitar su derecho a la libertad de tránsito así como a la vida e integridad física frente a la pandemia y que regresar a su país de origen donde tiene arraigo familiar, domiciliario y laboral no puede ser considerado como peligro de fuga.

No obstante, la sala superior concluyó que es proporcional y razonable tanto la orden de impedimento de salida del país como el plazo de cuatro meses de duración de esta medida que fijo la juez Álvarez Camacho afín de que se pueda asegurar la participación del empresario chileno en las diligencias que programó la fiscalía sobre su caso para fines del mes de octubre.

El tribunal superior resaltó además que Gerardo Sepúlveda no acredito insolvencia y que ya cumplió con pagar los cien mil soles que se le fijo como caución en este caso por lo que desestimó su pedido para dejar sin efecto el pago de este monto de dinero.

El colegiado superior declaró a su vez infundado la apelación que presentó el Equipo Especial de la Fiscalía para los casos Odebrecht y Lava Jato, para que el plazo del impedimento de salida del país contra el empresario chileno se incrementara a 36 meses tras sostener que los cuatro meses fijados les impide realizar una eficiente y eficaz investigación en este caso ante la posibilidad de Sepúlveda salga de nuestro país una vez vencida esta medida.

El empresario chileno también es investigado en nuestro país por los casos Westfield Capital y la Carretera Interoceánica Sur, ambos vinculados a Odebrecht.

Sobre este último caso, la mencionada sala superior anuló el pasado 30 de setiembre la orden de impedimento de salida del país que se había dictado contra Sepúlveda por el plazo de seis meses tras acoger la apelación de su defensa legal para dejar sin efecto esta medida emitida por el juez Jorge Chávez Tamariz.