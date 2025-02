PJ rechazó pedido de Dina Boluarte para ordenar el cierre de la investigación preliminar por caso ‘Cofre Presidencial’

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La presidenta de la República, Dina Boluarte, seguirá afrontando una investigación preliminar en la Fiscalía de la Nación por el presunto uso del vehículo presidencial en la fuga del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, durante un operativo policial que se realizó, en febrero del 2024 en el distrito de Asia, en la provincia limeña de Cañete.

Esto debido a que el juez supremo Juan Carlos Checkley declaró infundada una solicitud de control de plazo que presentó la mandataria, a través de su defensa legal, para que se ordenara a la Fiscalía de la Nación que concluya está investigación preliminar que afronta por el presunto delito de encubierto personal en agravio del Estado, a raíz de este caso denominado ‘Cofre Presidencial’.

La defensa legal de la presidenta Dina Boluarte sostuvo que el plazo de 90 días que se estableció inicialmente en este caso venció el 23 de diciembre de 2024 y añadió que cuando solicitó a la Fiscalía de la Nación que diera por concluida está investigación preliminar obtuvo como respuesta una disposición fiscal de fecha 20 de diciembre del 2024, que le fue notificada el 26 de diciembre del 2024, por la cual se declaró compleja está investigación preliminar fijando un plazo de ocho meses, una ampliación que, a su criterio, es extemporánea.

Determinación

No obstante, el juez supremo Checkley Soria precisó que en el presente caso se evidencia que la disposición fiscal que declara compleja está investigación preliminar y la amplía por ocho meses fue emitida el 20 de diciembre del 2024 y el cuestionamiento de la defensa legal de la mandataria respecto a que se le haya notificado este documento con un retardo de seis días, es en todo caso, un aspecto que puede tener un efecto disciplinario, más no afecta la validez de la decisión de complejidad del caso (que no fue cuestionada por la defensa) y en consecuencia el mayor plazo determinado.

"En consecuencia, debe declararse infundado el recurso; y estando a lo expuesto, la investigación preliminar vencería el 23/05/2025" concluye el juez supremo Juan Carlos Checkley en su resolución emitida el último 10 de febrero a la que tuvo acceso RPP.

En declaraciones a RPP, el último 7 de febrero, Juan Carlos Portugal, abogado de la presidenta Dina Boluarte indicó que su patrocinada tiene la intención de declarar ante las autoridades del Ministerio Público por el caso ‘Cofre Presidencial’ si el Poder Judicial señala que la citación que se le hizo no fue extemporánea, sino en el plazo de ley.