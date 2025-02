Gobierno aprueba decreto para la eliminación del Proyecto Especial Legado

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El ministro de Defensa, Walter Astudillo, confirmó este miércoles, en conferencia de prensa, que se aprobó en Consejo de Ministros el decreto que elimina el Proyecto Especial Legado.

"Se ha aprobado el Decreto Supremo que determina la extinción del Proyecto Especial Legado", fue el corto mensaje que dio Astudillo sin dar más detalles del por qué de esta decisión.

Carlos Neuhaus, expresidente del Comité Organizador de los Juegos Panamericanos Lima 2019, había solicitado ayer al Ejecutivo que analicen de manera adecuada antes de decidir 'desmantelar' a la entidad que se encargaba de administrar las sedes deportivas construidas para los Panamericanos Lima 2019 y que serán usadas para la misma competencia que se dará nuevamente en nuestro país en el 2027.



“Creo que tienen que hacer, paren, analicen, infórmense e investiguen y consulten. Acá no es capricho de que 'yo quiero ser el siguiente Carlos Neuhaus'. Dicen que quieren superar, yo muy orgulloso que superen lo que hice, o sea me encantaría que mis hijos me superen, así es la vida. Pero esto me parece una temeridad”, indicó en entrevista para 'La Rotativa del Aire Noche' de RPP.