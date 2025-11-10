Poder Judicial otorga dos días a la JNJ para que cumpla con reponer a Delia Espinoza en el cargo de fiscal de la Nación

El Poder Judicial otorgó un plazo de dos días a la Junta Nacional de Justicia para que cumpla con reponer a la doctora Delia Espinoza en el cargo de Fiscal de la Nación.

El Poder Judicial otorgó un plazo de dos días a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para que cumpla con reponer a la doctora Delia Espinoza en el cargo de Fiscal de la Nación



El juez constitucional de Lima Juan Torres Tasso adoptó esta medida al determinar que la Junta Nacional de Justicia incumplió con la resolución que emitió su despacho el último 13 de octubre en la que dispuso que la doctora Espinoza Valenzuela continúe ejerciendo el cargo de fiscal de la Nación tras declarar fundada una medida cautelar innovativa que presentó su defensa legal para que se disponga su reposición como titular del Ministerio Público.



Mediante una resolución emitida este lunes 10 de noviembre, a la que tuvo acceso RPP, el magistrado ordenó a la Junta Nacional de Justicia que cumpla con reponer a la doctora Delia Espinoza en el cargo de fiscal de la Nación dentro del segundo día de notificada con la presente resolución “para los efectos de continuar ejerciendo sus funciones como Fiscal de la Nación conforme a la Constitución Política del Estado” bajo apercibimiento o advertencia de ley con conocimiento de la Fiscalía de la Nación para los fines pertinentes.



El juez Torres Tasso también exhorta a la Junta Nacional de Justicia a que cumpla con los deberes propios a la debida conducta procesal de las partes en el presente proceso.



El último 13 de octubre, el juez constitucional de Lima Fidel Torres declaró “fundada” una medida cautelar innovativa presentada por la doctora Delia Espinoza contra la Junta Nacional de Justicia disponiendo que la recurrente continúe ejerciendo el cargo de fiscal de la Nación.



El magistrado suspendió los efectos de la medida de suspensión en el cargo de fiscal suprema y fiscal de la Nación que aplicó la Junta Nacional de Justicia contra Delia Espinoza como parte de un procedimiento disciplinario que le inicio por no reponer a la doctora Patricia Benavides en el cargo de fiscal de la Nación



El juez Torres Tasso ordenó a la Junta Nacional de Justicia que dentro del quinto día de notificado cumpla con el mandato judicial que dispone la reposición cautelar.



No obstante, la Junta Nacional de Justicia decidió mantener la suspensión de la doctora Delia Espinoza como fiscal de la Nación al precisar en una resolución administrativa que le procedimiento disciplinario que afronta se le inicio por cuatro cargos y la medida cautelar dictada por el Poder Judicial solo se refiere al que se le abrió por no cumplir con reponer a la doctora Patricia Benavides como fiscal suprema y fiscal de la Nación.



Bajo este criterio, dicha institución menciona que los otros cargos no han sido materia de pronunciamiento por parte del juez Fidel Torres con lo cual la medida de suspensión por seis meses contra Espinoza se mantiene vigente.