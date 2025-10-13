Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Poder Judicial ordenó la reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación, tras suspender la resolución por la que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) la sancionó por 6 meses fuera de dicho cargo.

Así lo resolvió el Noveno Juzgado Constitucional, al declarar fundada una medida cautelar innovativa que presentó Delia Espinoza contra la Junta Nacional de Justicia, a raíz de esta suspensión.

La resolución del colegiado declara la vigencia del Acuerdo N.° 659-2024 de la Junta de Fiscales Supremos y de la Resolución N.° 058-2024-MP-FN-JFS, mediante los cuales, la Junta de Fiscales Supremos designó como fiscal de la Nación a Delia Espinoza por el periodo que establece dicha disposición constitucional.

En esa línea, disponen que la demandante, la fiscal Delia Espinoza, continúe ejerciendo el cargo de fiscal de la Nación.

Asimismo, dispone que se suspenda provisionalmente los efectos del artículo 3° de la Resolución Nro. 231-2025-JNJ de fecha 12 de junio del 2025, emitida en el marco del Procedimiento Disciplinario N.° 001-2024-JNJ, respecto de la reposición de Patricia Benavides.

El juzgado también dispone que se suspenda provisionalmente los efectos del proceso administrativo disciplinario que le inició la Junta Nacional de Justicia contra Delia Espinoza, derivados de la resolución por la que se repuso a Patricia Benavides como titular del Ministerio Publico.

Asimismo, se requiere a la Junta Nacional de Justicia para que en el quinto día de notificado sobre esta resolución cumpla con el mandato judicial y expida una resolución administrativa al respecto, mediante la cual cumpla con cada uno de los puntos de lo resuelto por el juzgado.