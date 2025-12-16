Poder Judicial revisará recurso de apelación de Martín Vizcarra para revocar la condena de 14 años de prisión

El Poder Judicial resolvió 'conceder' el recurso de apelación que presentó el expresidente Martín Vizcarra para revocar la condena de 14 años de prisión que se le impuso por los casos Lomas de Ilo y Hospital Regional de Moquegua.

El Poder Judicial resolvió "conceder" el recurso de apelación que presentó el expresidente Martín Vizcarra para revocar la condena de 14 años de prisión que se le impuso por el delito de cohecho pasivo propio a raíz de los casos del proyecto de irrigación Lomas de Ilo y el Hospital Regional de Moquegua.



El Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional determinó que el recurso interpuesto por Vizcarra Cornejo, a través de su defensa legal, cumplió los presupuestos establecidos en el Código Procesal Penal para ser admitido.



Bajo el mismo criterio, el Colegiado también resolvió “conceder” el recurso de apelación que presentó la Procuraduría AD HOC para los casos Odebrecht y Lava Jato contra el monto de la reparación civil de dos millones 336 mil soles que se impuso a Martín Vizcarra a favor del estado dentro de este proceso penal.



De igual modo, el colegiado resolvió “conceder” el recurso de apelación que presentó la defensa legal de la empresa Astaldi SPA – sucursal del Perú contra el extremo de la esta sentencia condenatoria en la que se rechazó excluirla como tercero civilmente responsable y ordena que concurra con el pago de la pretensión resarcitoria por concepto de reparación civil.



El colegiado dispuso remitir estas apelaciones a la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional, instancia que, si los admite a trámite, deberá convocar una audiencia para su evaluación con la participación de las partes procesales involucradas a fin de emitir una decisión respecto a estos recursos en los próximos días.



El ultimo 26 de noviembre, el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional condenó a 14 años de prisión a Martín Vizcarra en su condición de presidente regional de Moquegua, al considerar que se acreditó que recibió 2,3 millones de soles en sobornos por parte de dos consorcios empresariales para que se puedan adjudicar el proyecto de irrigación Lomas de Ilo y la construcción del Hospital Regional de Moquegua, respectivamente.



El exmandatario cumple esta condena en el Establecimiento Penitenciario de Barbadillo ubicado en el distrito limeño de Ate.