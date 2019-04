El parlamentario criticó la decisión del Poder Judicial contra el exmandatario. | Fuente: RPP/Andina

El parlamentario de Peruanos por el Kambio, Carlos Bruce, criticó este viernes la orden de prisión preventiva por 36 meses contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski como parte de la investigación que se le sigue por el caso Odebrecht.

En declaraciones a RPP, Bruce calificó la medida de “aberración” y aseguró que el Poder Judicial dictó una condena pese a que la investigación estaba en etapa preliminar. Agregó que con estas medidas, los fiscales buscan “caerle bien” a la ciudadanía para eventualmente postular al Congreso.

“Esto es una aberración, es prácticamente haberle dictado una condena de culpable con tres años de cárcel en una investigación que está en etapa muy preliminar (...) En las próximas elecciones vamos a ver cómo los fiscales van a aparecer en las listas para el Congreso (...) No me cabe duda que están haciendo sus campañas electorales desde ahora, a costa de los políticos”, comentó.

Sentencia de muerte

Bruce consideró que la decisión del juez fue un “error”, pues no se dan las condiciones para que el expresidente cumpla una prisión preventiva. Agregó que la orden de detención es una sentencia de muerte, debido a que Kuczynski tuvo que ser operado del corazón recientemente.

“Me parece un error del juez, no se cumplen las condiciones de prisión preventiva y el presidente Kuczynski ha demostrado que no tiene indicios de fugarse (…) Considerando el estado de salud del expresidente , que repito hace 48 horas ha tenido una operación al corazón debido a la detención preliminar que tuvo. Esto en realidad lo que están haciendo es sentenciarlo a muerte”, dijo.