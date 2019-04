Gilbert Violeta se pronuncia sobre prisión preventiva a Kuczynski. | Fuente: RPP

El congresista de la bancada Concertación Parlamentaria, Gilbert Violeta, se pronunció sobre la orden de prisión preventiva por 36 meses dictada este viernes en contra del expresidente Pedro Pablo Kuczynski.

El legislador consideró que esta noticia impactaría de manera determinante en la salud del exmandatario. "Esto se traduce practicamente en una sentencia de muerte", dijo en declaraciones a RPP Noticias.

"Es una decisión inhumana, abritraria y abusiva que espero que el abogado apele de inmediato. Este tipo de medidas a los ojos del mundo desligitiman y desacreditan a la justicia peruana, creo que no se puede permitir", agregó. Además, señaló que Kuczynski aún no tiene conocimiento de la sentencia en su contra.

Violeta aseguró que la salud del ex jefe de Estado "todavía no es estable". "Parece que para el juez y el fiscal, el hecho de que esté en la Unidad de Cuidados Intensivos por afecciones cardiacas es una ilusión, una fantasia. ¿Por qué no entran a la clínica y verifican si el estado de salud es como ellos creen que es?", cuestionó.

Asimismo, afirmó que el exmandatario se enteró de lo sucedido con Alan García. "Pese a que se trató de una tercera persona, tuvo un impacto. Creo que nadie se esperaba que se pueda concretar este abuso y no tengo duda de que va a tener impacto en su salud".

La prisión preventiva

El Tercer Juzgado de Investigacion Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios ordenó 36 meses de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, medida que fue solicitada por el Primer Despacho de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios en el marco de la investigación preparatoria por presuntos actos de corrupción vinculados con la empresa Odebrecht.

El pedido también fue hecho contra Gloria Jesús Kisic Wagner y José Luis Bernaola Ñufflo, secretaria y chofer de Kuczynski, respectivamente, pero el juezJorge Luis Chávez Tamariz dictó comparecencia restringida. El expresidente permanece internado desde la noche del martes en una clínica de San Isidro por complicaciones cardiacas.

El Ministerio Público investiga a Kuczynski Godard, Kisic Wagner y Bernaola Ñufflo por el presunto delito de lavado de activos en la modalidad de transferencia, conversión, ocultamiento y tenencia en agravio del Estado.