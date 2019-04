Mercedes Aráoz criticó la decisión del Poder Judicial | Fuente: Foto: Congreso

La congresista y vicepresidenta de la República Mercedes Aráoz calificó como "un exceso" la decisión del Poder Judicial de dictar una orden de detención preliminar contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) a pedido del equipo especial de la Fiscalía para el caso Lava Jato como parte de la investigación en su contra por lavado de activos.

"Realmente sorprendida porque el presidente Kuczynski ha cumplido toda vez que ha sido citado. No entiendo por qué este tipo de acción. Creo que es un exceso porque él ya tiene un impedimento de salida, ha cumplido con sus obligaciones y realmente me sorprende, no encuentro la razón de una detención preliminar en pleno proceso de investigación", señaló.