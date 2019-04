PPK y Keiko Fujimori: los rivales en la segunda vuelta que ahora tienen orden de prisión preventiva

PPK y Keiko Fujimori recibieron 36 meses de prisión preventiva. | Fuente: Foto: AFP

El 29 de mayo del 2016 Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori debatían en el auditorio de una unversidad local sobre varios temas, entre los que destacaban la "transparencia y lucha contra la corrupción". Hoy, tres años después, los candidatos que pasaron a la segunda vuelta electoral tienen una orden de prisión preventiva -ambos por 36 meses- en el marco de una investigación fiscal por el caso Odebrecht, un hecho sin precedentes.

El 5 de junio de ese año se realizó la segunda vuelta entre Kuczynski y Fujimori. El estrecho margen en los resultados a boca de urna hizo que PPK tuviera que esperar a que la ONPE diera los resultados oficiales cuatro días después, para dar su primer pronunciamiento en sus redes sociales. Keiko Fujimori, por su parte, demoró 20 días para felicitar vía Twitter a Pedro Pablo Kuczynski y marcar la agenda de su partido.Jamás se produjo un encuentro presencial.

¡Gracias Perú!

Es hora de trabajar juntos por el futuro de nuestro país.#PPKPresidente

https://t.co/BaPwGaada3 — PedroPablo Kuczynski (@ppkamigo) 9 de junio de 2016

Saludo la proclamación del Sr. Pedro Pablo Kuczynski como Presidente de la República. — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) 28 de junio de 2016

Un presente similar



Tres años después de que se enfrentaran dentro y fuera de las urnas, Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski enfrentan actualmente una situación legal muy parecida: ambos tienen una orden de prisión preventiva por el caso Odebrecht, una situación calificada como "inédita" por el historiador Manuel Burga Díaz. La lideresa de Fuerza Popular se encuentra acatando esta medida judicial en un penal de Chorrillos, mientras que el expresidente permanece internado en una clínica local y su envío al penal de la Dirores podría ser cuestión de días.

El Poder Judicial dictó 36 meses de prisión preventiva contra Keiko Fujimori el 31 de octubre del año pasado, semanas después de haber llevado una detención preliminar por diez días. El juez Richard Concepción Carhuancho aceptó el pedido del Ministerio Público por antecedentes de obstaculización a la justicia y entorpecimiento en el proceso.

Keiko Fujimori está próxima a cumplir medio año de prisión preventiva en el penal Anexo Mujeres de Chorrillos. El Ministerio Público tiene hasta octubre del 2021 para investigar un presunto caso de lavado de activos en el financiamiento de sus campañas electorales del 2011 y 2016. Su situación se complicó luego de que Marcelo Odebrecht confirmara a un grupo de fiscales la entrega de dinero.

Si tuviera alguna influencia, no estaría 65 días en prisión lejos de mis hijas y mi esposo. Como cualquier peruana, tan solo pido un proceso justo. (2/5) — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) 2 de enero de 2019

En febrero de este año, Giuliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, cuestionó que tras varios meses de permanecer presa, el equipo de fiscales no programó interrogatorios. Sin embargo, un més después, en marzo, la lideresa de Fuerza Popular señaló que no declaría ante el fiscal José Domingo Pérez ya que este "ha perdido totalmente la objetividad".

A través de su cuenta de Twitter, la ex candidata presidencial dijo que tras "vivir en carne propia los abusos y excesos, producto de la ausencia de justicia, he tomado la decisión de hacer valer mi derecho de guardar silencio frente a un fiscal que en mi caso ha perdido totalmente la objetividad".

La orden de prisión preventiva contra Keiko Fujimori generó reacciones de todo tipo, entre quienes saludaban la decisión del Poder Judicial y quienes calificaban de arbitraria la medida tomada contra la lideresa de Fuerza Popular. Uno de estos fue, precisamente, Pedro Pablo Kuczynski, estando ya fuera de la Presidencia, mostró su "solidaridad" con la familia de Fujimori.

En el Perú debemos olvidarnos de los rencores, deploro el drama que vive la familia Fujimori. La justicia debe administrarse sin apasionamientos ni excesos, todos pedimos paz y moderación. — PedroPablo Kuczynski (@ppkamigo) 10 de octubre de 2018

Poco más de cinco meses después, Pedro Pablo Kuczynski enfrentó una situación similar por el escándalo de corrupción del caso Odebrecht. El Poder Judicial ordenó 36 meses de prisión preventiva en su contra en el marco de la investigación preparatoria por presuntos actos de corrupción vinculados con la constructora brasilera.

El Ministerio Público investiga a Kuczynski por el presunto delito de lavado de activos en la modalidad de transferencia, conversión, ocultamiento y tenencia en agravio del Estado. Durante la audiencia, el expresidente rechazó haber recibido dinero irregular de la empresa brasileña Odebrecht y criticó que la Fiscalía sustente la detención en un posible peligro de fuga pese a que ha declarado en todas las citaciones durante los 16 meses que lleva investigado.

"Han destruido mi reputación de un hombre que ha trabajado 60 años y he llegado a esto por la Comisión Lava Jato, cuyo texto esta copiado en los papeles de la Fiscalía. Realmente me da vergüenza", señaló el expresidente tras recordar que no actualmente no tiene una cuenta bancaria "por la mala publicidad que me han dado".

Pedro Pablo Kuczynski se encuentra actualmente en una clínica local por problemas cardiacos. Sin embargo, en los próximos días el expresidente podría recibir el alta médica y ponerse a disposición de la justicia para ser llevado al penal de la Diroes, donde también permanece el expresidente Alberto Fujimori, padre de Keiko.

Hoy recibí la disposición del Poder Judicial de detenerme preliminarmente por diez días.

Es una arbitrariedad. He colaborado absolutamente con todas las investigaciones y asistido puntualmente a todas las citaciones de las autoridades judiciales.

Nunca rehuí de la justicia.(1/2) — PedroPablo Kuczynski (@ppkamigo) 10 de abril de 2019