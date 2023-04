El procurador anticorrupción negó tener una relación sentimental con la administradora contratada en la entidad | Fuente: Andina

El día de ayer, domingo, el programa Panorama emitió un reportaje en el cual se señalaba que la Procuraduría Anticorrupción habría contratado a Katia Portugal Zevallos, una bachiller en administración, quien sin tener mayor experiencia percibía un sueldo de S/35 mil en la institución.

Además, se mostró unos chats en los cuales se evidenciaba una presunta relación sentimental entre la trabajadora y el jefe de la entidad, Javier Pacheco.

Antes estas imputaciones, Pacheco Palacios, en diálogo con RPP Noticias, rechazó que la funcionaria en cuestión perciba ese sueldo de manera mensual y negó haber participado en las comunicaciones por chat mostradas en el programa.

"S/35 mil es el acumulado"

El procurador calificó de “falacias y falsas imputaciones” lo difundido por el programa y señaló que no se trataba de una joven, sino de una mujer de 41 años que realizaba una "función técnica que es administrar el módulo de reparaciones civiles" de la entidad.

Además, resaltó que por esa tarea no gana S/35 mil al mes sino que, ese monto, se trata del acumulado de 7 meses de trabajo.

"Dentro de la escala establecida por la Procuraduría, desde técnicos, egresados de bachiller, que tienen el nivel de asistente legal o administrativo, ganan en una procuraduría especializada, 5 mil soles (...) Cuando se hace la suma del contrato, que es una orden de servicios, sale por el monto total en el tiempo y en el lapso que se ejecuta el servicio. Pretender decir que, en un mes, se hagan S/35 mil es completamente falso, es el acumulado", sostuvo.

"(Acumulado) en 7 o 6 meses, porque tampoco hay uniformidad por el tema de las emisiones. Pero debe corresponder a un periodo de 7 meses. Eso está documentado", agregó.

Asimismo, el procurador indicó que el perfil requerido para el puesto de Portugal Zevallos es el de un técnico en administración y que él no participa en la formulación de los términos de referencia sino que son establecidos por el Ministerio de Justicia (Minjus).

"Esa labor la realizaba un técnico en administración y ese es el perfil. Yo no contrato, se hace un requerimiento y se incorporan tres personas para realizar esta labor el año pasado (...) Yo en ningún momento emito las ordenes de servicio, eso pasa por un control riguroso del Ministerio de Justicia. Lo único que se hace es el requerimiento", señaló.

"Esta persona, conjuntamente con las demás, el requisito que se pedía es que tengan experiencia en el sistema financiero porque la labor que realizaban era de cobrar, recaudar, administrar. En la Procuraduría tenemos profesionales multidisciplinarios, técnicos en archivo, ingenieros civiles, economistas, para que pueda funcionar (…) No solo se necesita abogados", añadió.

Además, negó que el contrato de la funcionaria se haya dado inmediatamente después de reunirse con ella en la procuraduría.

"Yo recuerdo haberme entrevistado con esa persona por un lapso de 5 minutos, seguramente luego de que me espere, así como lo hago con casi todos los integrantes de la Procuraduría que se van integrando por esta modalidad (...) No es que a la semana la señora se incorpora, sino que, luego de la reunión, el departamento evalúa si cumple o no los requisitos y, luego de más de un mes, se le incorpora", sostuvo.





Niega relación sentimental

Por otro lado, Pacheco Palacios negó tener algún tipo de relación sentimental con Katia Portugal y dijo no haber participado de las conversaciones mostradas en el programa.

"Rechazo esa conversación. En ningún momento he emitido ninguno de esos mensajes (...) Tendrá que explicar (esta conversación)quien hace la denuncia . Yo tengo mi teléfono personal y mi teléfono institucional, en ambos (…) aparecen unas iniciales y, normalmente, en mis dos teléfonos tengo mis fotos que salen ahí. En esa denuncia anónima, lo que sale es una foto en blanco y negro, no salen mis fotos", señaló.

En ese sentido, indicó que la conversación es falsa y que solo habría conversado con la administradora sobre temas relacionados a su trabajo.

"En mis teléfonos que tengo, yo no he emitido ningún mensaje de ese nivel. Las comunicaciones que se tiene con la señora en cuestión son técnicas, de pedido de información, de cuánto vamos de recaudación en la semana. Y eso está registrado", resaltó.

Además, el procurador señaló que estaba dispuesto a someter sus dos teléfonos a los peritajes correspondientes y lamentó que en el programa periodístico mencionado no se le haya permitido dar sus descargos en vivo.

"Yo pongo a disposición mi teléfono para que se hagan los peritajes necesarios para que se determine la realidad porque esto tiene que llegar a un punto final. Cuando culmine y se establezca la verdad, yo voy a tomar las acciones respectivas en su momento", remarcó.