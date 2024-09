"Todo eso es falso": Rafael Vela dice que "no existe ningún elemento de corroboración" en dichos de Jaime Villanueva sobre él

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El fiscal superior Rafael Vela, coordinador del Equipo Especial del Caso Lava Jato, señaló este martes que hasta el momento no hay ningún elemento que pueda corroborar los dichos de Jaime Villanueva, exasesor de Patricia Benavides, respecto de una presunta coordinación entre Vela, José Domingo Pérez Gómez y el periodista Gustavo Gorriti en los casos del Equipo Especial del caso Lava Jato por la que se les inició una investigación.

En declaraciones a Nunca es tarde de RPP, Vela Barba señaló que en este caso él ejerce su autodefensa y que ya ha contrainterrogado a Jaime Villanueva en el marco de la investigación que realiza Fiscalía y que hasta el momento no se puede demostrar que alguna de sus versiones sea verdad.

“Han pasado casi 6 meses de lo que el señor Villanueva ha manifestado en distintas Fiscalías y hasta ahora no existe ningún elemento de corroboración de sus dichos (…) Todo eso es falso, tan falso que ayer se ha hecho pública la carta de intención que han enviado tres relatores de la Organización de las Naciones Unidas, de la ONU, al Estado peruano precisamente cuestionando la apertura de esa investigación”, manifestó.

Descarta injerencia en proceso electoral

Al ser consultado por presuntas conversaciones que habría tenido con Janett Talavera, exasesora de Comunicaciones del Jurado Nacional de Elecciones, por una supuesta injerencia en las Elecciones de 2021, el fiscal Rafael Vela señaló que ello es una historia que “se generó” en 2022, por lo que el dicho de Jaime Villanueva no es novedad. En esa línea, rechazó haber conversado con Talavera respecto del último proceso electoral.

“No, he tenido comunicaciones con la señora Talavera, por lo que correspondía simplemente en el plano personal, por amistad, pero absolutamente nada que ver con relación al Jurado Nacional de Elecciones, de hecho yo no tengo ni siquiera una aproximación a esa especialidad o algún comentario que pueda hacer al respecto, así que eso es absolutamente falso”, sostuvo.

Sobre los cuestionamientos de sus reuniones con el periodista Gustavo Gorriti, el fiscal superior manifestó que se no solo se reunió con él, sino con “todos los líderes de opinión”, en el marco del caso Odebrecht.

“Yo me he reunido no solo con el señor Gustavo Gorriti, que me ha entrevistado en más de una oportunidad, sino entiendo con todos los líderes de opinión en diferentes oportunidades y siempre sobre la base del interés periodístico y del ejercicio del periodismo de investigación. Nosotros como tal hemos ejercido nuestras obligaciones y nuestras tareas también dentro de lo que correspondía al respeto por nuestra profesión y nuestros deberes legales”, dijo.

Sobre fallo del TC que tuvo consecuencias en 'caso Cócteles'

Vela Barba también se pronunció sobre el fallo del Tribunal Constitucional respecto del caso del abogado Arsenio Oré por el cual se excluyó a Keiko Fujimori y otros investigados en el 'caso Cócteles' por el delito de obstrucción a la justicia.

Según indicó, es una decisión polémica conta la cual tiene una postura crítica, porque a su criterio el fiscal José Domingo Pérez Gómez sí debía encargarse de la investigación de dicho letrado, aunque dijo que van a aceptar el fallo del máximo intérprete de la Constitución.

“Desde el punto de vista del criterio de especialidad en lo que corresponde a lo que nosotros fundamentamos y argumentamos en ese momento es lo que correspondía, porque las organizaciones criminales cometen múltiples delitos y son justiciadas penalmente siempre de forma unitaria, porque si se buscara investigar en función de cada delito que comete la organización criminal, podría haber tantas teorías del caso, antagónicas incluso de una misma y única organización criminal”, señaló.

El magistrado también se refirió a la decisión de la justicia de Brasil que prohibió a Perú utilizar las pruebas del caso Odebrecht vinculadas a sus exejecutivos Jorge Simoes Barata y Luiz Antonio Mameri.

Según explicó, los jueces peruanos serán los que determinen si aceptan las declaraciones de los exdirectivos de la empresa Odebrecht en el 'caso Cócteles', en el que está involucrda la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

"Evidentemente siempre van a existir turbulencias y alegaciones como, por ejemplo, la que ha sucedido hoy en el ‘caso Cócteles’, donde se está juzgando a la señora Keiko Fujimori y a otras personas acusadas", indicó.

"Hoy hubo la intención de introducir justamente este tipo, de decisiones, pero los jueces peruanos tendrán que decidir la admisibilidad de ese tipo de decisiones que es bastante controvertido, considerando que se trata de la decisión de un juez brasileño que busca precisamente influenciar en las decisiones de los jueces de Perú", agregó.