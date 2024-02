Vela negó presunta interferencia para excluir a Castillo y Boluarte en investigación por lavado de activos: "Yo no dirijo las investigaciones"

Judiciales Rafael Vela: "No conozco a Ruth Luque ni a Vladimir Cerrón"

Rafael Vela: "No conozco a Ruth Luque ni a Vladimir Cerrón" | Fuente: Andina

El fiscal Rafael Vela se refirió a las declaraciones de Jaime Villanueva sobre un supuesto favorecimiento al expresidente Pedro Castillo y a la mandataria Dina Boluarte para excluirlo de las investigaciones por lavado de activos. Al respecto, el suspendido coordinador del Equipo Especial Lava Jato dijo que cada fiscal goza de autonomía y que su cargo como fiscal superior de apelaciones no le permite dirigir las pesquisas.

"La investigación que teníamos bajo responsabilidad en el caso del financiamiento de campaña de Perú Libre se deriva de la investigación de Los Dinámicos del Centro de Junín. Nosotros no somos una fiscalía que originariamente haya tenido el caso Dinámicos del Centro. Y eso es deliberado. Porque el señor (Vladimir) Cerrón sabe que el caso de Los Dinámicos del Centro lo ve una coordinación distinta, que es la de Lucha contra la Corrupción", dijo Vela Barba.

"El sistema de Lavado de Activos lo que hace es, sobre las copias que envía Corrupción, iniciar una investigación. Y en esa investigación ya habían pedidos de incautación, allanamiento y prisión preventiva contra Cerrón. Por tanto, a partir de la evidencia que existía en su contra y los funcionarios del Gobierno Regional de Junín —donde la señora Boluarte no era funcionaria y tampoco el señor Castillo— es la actuación del señor Richard Rojas", mencionó.

"Lo principal es que los fiscales son autónomos. Yo soy un fiscal superior de apelaciones. Yo no dirijo las investigaciones. Yo soy un coordinador que ve la parte logística y también litiga. Pero no tengo la responsabilidad de dirigir las investigaciones. Quien tiene la responsabilidad son los fiscales provinciales, que son autónomos. Nosotros incluso podemos discrepar con ellos en las apelaciones. Pero lo que no hacemos es, bajo ningún concepto, intervenir", agregó.

Rafael Vela: "No conozco a Ruth Luque ni a Vladimir Cerrón". | Fuente: RPP

"No conozco a Ruth Luque ni a Vladimir Cerrón"

En otro momento, Vela Barba se ratificó en sus declaraciones y dijo desconocer al prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón y a la parlamentaria Ruth Luque.

"No conozco a la congresista Ruth Luque, no conozco al señor Vladimir Cerrón. La única vez que he visto al señor Vladimir Cerrón ha sido en una audiencia virtual donde he sido el fiscal que sustentaba la apelación que buscaba su prisión preventiva. De hecho el señor Cerrón es un prófugo de la justicia por un mandato de prisión preventiva que ha sido promovido precisamente por el fiscal Richard Rojas, un fiscal de lavado de activos donde yo era coordinador de ese subsistema", aseveró.

"Las únicas relaciones que he tenido con el señor Cerrón son de carácter estrictamente procesal, pero las que se relacionan con los allanamientos, con los congelamientos de cuentas del señor Cerrón, de su señora madre, con todo lo que ha sido parte de la actividad procesal, en donde, además, el señor Cerrón se ha dedicado a insultarme durante los últimos dos años a través de sus redes sociales", añadió.

"Tenemos una relación permanente con el periodismo"

Por otro lado, sobre la relación que mantendría con el periodista Gustavo Gorriti, de quien Villanueva dijo que habría dirigido las investigaciones en el Ministerio Público, dijo que existe una relación permanente con el periodismo, pero que ello no configura ningún actuar de carácter delictivo.

"Nosotros tenemos una relación permanente con el periodismo. No es una relación clandestina. Es una relación definida por los parámetros del ejercicio de la actividad del periodismo. A veces hay reuniones que se hacen off the record y otras que son productos de entrevistas. Me he reunido con todos los directores y todos los periodistas que en algún momento han tenido interés para el caso Lava Jato. Y eso no es delictivo por parte de un periodista o por parte de un fiscal", finalizó.