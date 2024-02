Dina Boluarte sobre dichos de Jaime Villanueva: "No es que niegue ni afirme, que el Ministerio Público investigue"

Judiciales Dina Boluarte indicó que la única relación que tiene con sus abogados son las reuniones antes de las citaciones fiscales

La presidenta de la república, Dina Boluarte, en declaraciones a la prensa, se pronunció sobre los señalamientos que hizo Jaime Villanueva, exasesor de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, respecto a que habría sido favorecida en investigaciones en su contra por parte del Ministerio Público.

Como se sabe, Villanueva Barrionuevo indicó que en octubre del 2022, el fiscal Marco Huamán le presentó a Óscar Nieves, abogado de Dina Boluarte, que le habría pedido que excluya a su patrocinada de la investigación por el presunto financiamiento ilegal de la campaña presidencial de Perú Libre, conocido como caso 'Los Dinámicos del Centro', porque iba a ser "la próxima presidenta, y para que eso suceda no tenía que tener investigaciones".

Dicho pedido, según el testimonio de Villanueva, habría sido trasladado al fiscal Rafael Vela, quien habría solicitado al fiscal Richard Rojas que se "desacumule" la formalización de las pesquisas, de modo que Boluarte Zegarra quedara "en investigación preliminar". Además, dijo que todo ello fue informado a Patricia Benavides.

"No es que niegue ni afirme"

Al respecto, la mandataria indicó que el Ministerio Público deberá corroborar los dichos del exasesor de Patricia Benavides, y que no daría "mayor opinión" sobre el tema.

"Respecto a las declaraciones del señor Jaime Villanueva, en ese respeto a las instituciones y a la autonomía de las instituciones (…), el Ministerio Público tendrá que tomar cartas en el asunto. Lo que siempre desde el Gobierno decimos es que lo que se declare se corrobore, se investigue y que discurra el proceso que tiene que caminar. Nosotros no vamos a dar mayor opinión”.

No obstante, al ser consultada sobre si negaba la veracidad de lo afirmado por Villanueva, la jefa de Estado dijo no negarlo ni afirmarlo, pero que se debía investigar.

"No es que niegue ni afirme, sino que en la autonomía que tiene el Ministerio Público que haga el trabajo de investigación y nosotros estaremos, como siempre, acudiendo cuando se nos llame", indicó.

Asimismo, resaltó que las investigaciones por el caso Los Dinámicos del Centro iniciaron cuando ella era candidata a la primera vicepresidencia de la república y que, entonces, no conocía a Óscar Nieves.

"El tema este de que se habla, de lavado de activos y Dinámicos del Centro, la investigación inició cuando yo estaba de candidata a la primera vicepresidencia, y al abogado que se menciona yo no lo conocía", sostuvo.

"Entonces, yo no podría afirmar ni decir palabras de terceros, yo solamente puedo decir que siempre he sido muy ordenada con los abogados -porque no solo tengo un caso, tengo como cinco creo por los que me están investigando-, y respetuosa de los procesos. Yo acudo a las reuniones con mis abogados para acudir a las citaciones que me hace el Ministerio Público. Esa es la única relación entre el abogado y su patrocinada", añadió.