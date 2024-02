Presidente de IPYS dice que Gorriti no tuvo actuación criminal y que dichos de Villanueva deben ser corroborados

Judiciales Álvarez Rodrich condenó el ataque sistemático de organizaciones violentistas contra el IDL

El presidente del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), Augusto Álvarez Rodrich, se pronunció en torno a los señalamientos de Jaime Villanueva, esasesor de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra el director de IDL-Reporteros, Gustavo Gorriti, a quien acusa de tener una gran influencia en el Ministerio Público.

Como se sabe, Villanueva Barrionuevo, en sus declaraciones ante la fiscal suprema Delia Espinoza, indicó que el referido periodista habría "direccionado" las investigaciones del Equipo Especial Lava Jato, y habría ejercido influencia en las gestiones de Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos como titulares del Ministerio Público. Además, habría tenido filtraciones preferentes por parte de dicho equipo de la Fiscalía.

Al respecto, el presidente de IPYS señaló que, tras conversar el tema en su entidad, emitieron un comunicado en el que consideraron que el director de IDL-Reporteros no había cometido ningún delito.

"Quien toma las decisiones es el funcionario público"

Augusto Álvarez Rodrich señaló que no encuentran "una razón para incorporar a Gustavo Gorriti como cabecilla de una organización criminal".

"A ti te puede gustar o no gustar lo que escriba Gustavo, pero meterlo en esa categoría no tiene ningún sentido", sostuvo.

"Yo personalmente e IPYS practicamos el nunca juzgar el trabajo de un periodista. Hoy en día, lamentablemente, abundan tantos censores de la prensa, tantos autonombrados (…), tanta gente en el gremio que cree que tiene la capacidad de ser los jueces de quiénes son buenos y malos periodistas. Eso a mí me parece de pésimo gusto", agregó.

Asimismo, indicó que cualquier persona en general puede "influir de muchas maneras" en un funcionario público, pero que este es el responsable de las decisiones que tome.

"Puede haber un ministro que está ahorita en su despacho, (nos escucha) y dice ‘voy a tener eso en cuenta’ y estás influyendo. Te puedes reunir porque te invitan a almorzar o invitas a almorzar a una fuente y conversas y opinas, y de repente eso hace que influyas en una decisión. Influir no es pactar", aseveró.

"La responsabilidad finalmente es del fiscal que toma una decisión (…) Un periodista conversa con muchísima gente, con los buenos y con los malos, porque tiene que acceder a información. Un periodista puede conversar con quien quiera conversar, con quien crea que puede obtener información, y eso no lo hace responsable de las cosas que diga y de cómo pueda influir en la persona que toma una decisión", añadió.

No obstante, señaló que sería diferente "si se llega a detectar que hay intercambio de cosas turbias, eso es algo que lo deben ver los fiscales".

"Rafael Vela y José Domingo Pérez no han estado a la altura de las circunstancias"

Por otro lado, Álvarez Rodrich consideró que los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez "no han estado a la altura de las circunstancias" del caso Lava Jato, pues habrían "politizado" su actuación.

"Los fiscales son los que tienen la capacidad de hacer un buen trabajo o un mal trabajo, y es ahí que detecto que estos fiscales no están interesados en hacer un trabajo que se oriente a que se haga justicia, sino a que se haga política. Es muy distinto al trabajo que hicieron hace 20 o 25 años José Ugaz, Luis Vargas Valdivia, Azabache", indicó.

Por ello, señaló que los periodistas podrían ser cuestionados éticamente por su actuación en el caso Lava Jato, pero que son los fiscales los que habrían actuado de manera irregular.

"En el caso del IDL había críticas de que era evidente que habían tenido un trato privilegiado con respecto a la obtención de información por parte de los fiscales. Las declaraciones salían desde Brasil y salían ahí primero. ¿Es criticable para los periodistas? No, están trabajando y tienen muy buenas fuentes", resaltó.

"Es criticable por el lado de los fiscales que se dedicaban a generar lealtades de ese tipo. A mí me parece que en estos años parte del trabajo tan condenable de estos fiscales, que no han hecho justicia, es que han contribuido a pervertir al periodismo a través de filtrar informaciones. A los que les dabas informaciones tenían que hablar bien de ti, críticas implicaba que cortaban la información (…) Eso creo que han hecho y creo que hay una autocrítica que el periodismo debe hacer de no tener suficiente fuerza contra estos fiscales", puntualizó.