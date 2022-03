Jorge Massa, abogado del empresario Ricardo Briceño | Fuente: RPP Noticias

El abogado Jorge Massa, defensor legal del empresario Ricardo Briceño, expresidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), estimó que el juez Víctor Zúñiga debería disponer el archivo de la investigación por el presunto delito de lavado de activos que presentó el fiscal José Domingo Pérez Gómez.

En entrevista con RPP, comentó que la acusación planteada por el fiscal José Domingo Pérez es sobre un supuesto desvío de fondos de la campaña de Keiko Fujimori en el 2011 y 2016. Según el fiscal, Ricardo Briceño habría defraudado a la Confiep al desviar fondos recibidos en donación para destinarlos a la campaña electoral de Fuerza Popular.

"La Fiscalía que estaba investigando el delito de fraude ha emitido una resolución en la que desestima iniciar una investigación preparatoria. Dice que no se ha cometido perjuicio contra la Confiep, ni contra sus asociados ni terceros. Dice que no se ha evidenciado un desvío de estos fondos y que tampoco hay adulteraciones en los balances", indicó.

Pese a tener la resolución, el abogado comentó que el fiscal Pérez presentó una acusación contra el expresidente de la Confiep por el presunto delito de lavado de activos. Massa recordó que, según el fiscal, Briceño recibió 200 mil dólares de la empresa Odebrecht; sin embargo, aseguró que probaron que "eran fondos formales".

"Sobre el final de la investigación cambió de hipótesis y lo que dijo es que todas las donaciones que había recibido Confiep para esa campaña, que fueron como 2 millones de dólares, habían sido recibidas, habían sido sacadas de los fines de Confiep por el señor Briceño y que esto había sido utilizado en forma de lavado de activos", indicó.

El delito de lavado de activos no tiene razón de ser

El abogado cuestionó la nueva tesis del fiscal José Domingo Pérez ya que la Fiscalía había analizado los documentos enviados por este mismo fiscal y determinó que no existía un delito de fraude en la administración de persona jurídica, con lo cual "el delito de lavado de activos (atribuido al empresario Ricardo Briceño) no tiene razón de ser".

"El señor Briceño, cuando se reciben estos fondos, no era presidente de Confiep, el presidente era el señor (Humberto) Speziani. Los fondos, además, han sido bien usados porque Confiep ha presentado toda la documentación al doctor Domingo Pérez y se ha hecho toda una auditoría, pero, pese a todo eso, no hay peor ciego que el que no quiere ver", cuestionó.

"No sé cuáles son los motivos del doctor Domingo Pérez para hacer esto, pero obviamente no existe ningún sustento para lo que ha dicho", agregó.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x21 Todo lo que nos gustó (y no nos gustó tanto) de Spider-Man No Way Home

Y por fin llegó el día tan esperado. Vimos la nueva película del amigo Spidey y nos metimos la conversa de la vida, con las referencias y lo que nos pareció el cierre de la saga. Vamos así: Empezamos haciendo comentarios generales; en el minuto 15 hablamos del problema planteado para Peter Parker; desde el minuto 29 hablamos de los villanos (¡oh!, Willem, ¡oh! Alfred), para comentar la aparición de YA SABEN QUIÉNES desde el minuto 52; y ya luego hasta de las escenas post créditos rajamos. Menú completo para ti, que siempre nos escuchas. Ya se viene el final de temporada (o del podcast, quién sabe).